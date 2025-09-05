Las víctimas de la dana comparecerán en el Parlamento Europeo el 25 de septiembre

Ha costado meses y cuatro intentos de bloqueo por parte del grupo popular en el Parlamento Europeo, pero ya hay fecha para la comparecencia de los familiares de las víctimas de la dana en el Europarlamento. Será en la Comisión de Peticiones el jueves 25 de septiembre, cuyo orden del día incluirá el texto de la petición que firmó la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que preside Rosa Álvarez, y que previamente había acordado con la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 que preside Mariló Gradolí.

Según explicaron a este diario ambas asociaciones de víctimas, la petición -el formato de documento que hay que presentar para dirigirse a la comisión de peticiones- fue originalmente presentada por la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024, pero se frenó a instancias del grupo popular. El eurodiputado Esteban González Pons reclamó “que el título no prejuzgue el resultado de la investigación". "No buscamos culpables, sino respuestas y soluciones duraderas", dijo en su momento. Para desbloquear la situación, las asociaciones de Álvarez y Gradolí acordaron que la primera presentaría una nueva petición con una nueva redacción que pudiera saltar el bloqueo. Así ha sido.

La petición

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, explicó ayer que ya les ha llegado la convocatoria para acudir a la Comisión de Peticiones el jueves 25 de septiembre, como confirman fuentes europarlamentarias. Podrán acudir a la comisión para explicar su petición, pedir justicia y narrar su experiencia durante el 29 de octubre dos representantes de la asociación, como marca el protocolo de ese órgano parlamentario. En la comisión, como en las de las Corts, los comparecientes tienen un tiempo limitado de intervención inicial, de alrededor de diez o quince minutos. La finalidad de la comisión es escuchar su testimonio y pedir que la petición se mantenga abierta para que el Parlamento Europeo pueda pedir soluciones o apoyo a la Comisión Europea.

Al haber sido finalmente la petición presentada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O la que se ha tramitado, ha sido esta asociación la que ha sido notificada y convocada oficialmente, porque consta como la entidad que la ha registrado. Álvarez explica que la asociación aprovechará el viaje a Estrasburgo para tratar, en más reuniones con representantes de las instituciones comunitarias, temas relacionados con los derechos humanos o “la privación de información que se sufrió el 29 de octubre”,

Sin noticias de la fecha de las Corts

Pero las tres asociaciones siguen pendientes también del calendario de otras dos instituciones donde tienen previsto comparecer: las Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados. En el caso del parlamento valenciano, siguen sin fecha, aunque los trabajos de la comisión y las comparecencias ya se han iniciado. Las tres asociaciones de víctimas y damnificados -sumando a las dos anteriores la de Damnificados Dana Horta Sud que preside Christian Lesaec- denuncian la falta de información y calendarios. En su momento, explica Lesaec, pidieron que pudiera comparecer más de una persona por asociación, ya que estas tres agrupan a una porción mayoritaria de víctimas y afectados por la dana. Pero se les ha comunicado que finalmente solo podrá comparecer una persona por cada una de las asociaciones, que ascienden a 17 en el caso del parlamento valenciano. “A las asociaciones que representamos a muchísimas víctimas y damnificados nos equiparan con testimonios individuales”, lamenta Álvarez, que lo considera “un varapalo” y dice no estar “nada conforme”. También Mariló Gradolí sospecha de la intención de esa limitación. “La participación siempre es buena, y vemos bien que se llame a más asociaciones, pero no sabemos si es porque se creen la participación o para minimizar el peso de las asociaciones mayoritarias”, indica.

En el caso del Congreso de los Diputados, las tres asociaciones mayoritarias están también a la espera. Sí tienen noticia de que los trabajos comenzarán en la cámara a partir de septiembre y que las asociaciones de víctimas serán de las primeras en comparecer. No les han puesto límite de comparecientes, por lo que la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, llevará un grupo de personas, entre familiares de víctimas y testimonios técnicos. Desde la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 explican que su intención es “llevar la parte humana, el relato de lo que pasó y la reivindicación de que no vuelva a pasar”. De este modo, llevarán representantes de la junta de la asociación que explicarán sus reivindicaciones y trasladarán el sufrimiento de las víctimas y familiares de víctimas mortales que contarán en primera persona lo que vivieron.