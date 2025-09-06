El Ivass realiza un plan para solventar las irregularidades detectadas en una auditoría

La última auditoría realizada al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass) ha tenido como consecuencia un Plan anual de Acción 2025 en el que "se identifican aquellos aspectos del informe que se están resolviendo o avanzando en este ejercicio como prioridades de la entidad y de su dirección". Así lo aseguran desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tras la auditoría que detecta irregularidades en las contrataciones realizadas por la entidad en 2024.

"El informe del año 2024 destaca algunos puntos que vienen repitiéndose en los últimos informes de forma reiterada, como la necesidad de un nuevo convenio colectivo o la autorización de la RPT, que son, entre otros, elementos clave de la entidad, pero que requieren para su resolución de la participación de otras entidades, sociales o institucionales (como pueden ser sindicatos o Hacienda). Con todo ese trabajo de análisis, el 19 de diciembre de 2024, el Ivass aprobó porner en marcha un plan "que prioriza acciones en el área de contratación y económica de la entidad".

Cumplimientos "temporales"

Además, las mismas fuentes aseguran que se "está llevando a cabo de forma diligente y con el compromiso de incorporar mejoras que no se habían planteado durante años, evaluaciones de cumplimiento temporales" como:

- El código ético de la entidad , que fue aprobado.

- El plan de contratación de IVASS , que fue aprobado.

- El sistema de control interno basado en el enfoque de riesgos y realizado en el primer semestre del año con el apoyo de la Inspección general de servicio.

- El procedimiento de pagos por caja fija. se han implantado sistemas de gestión digital de expedientes de contratación y de facturas, que permiten la gestión digitalizada de los expedientes de contratación y la facturación.

- Se está implantando una nueva herramienta informática para la gestión de usuarios en los 35 centros de la entidad.

- Se están mejorando los procesos de verificación de terceros y de conciliación bancaria, con el objetivo de minimizar los riesgos en las transacciones económicas de la entidad. Para ello, el IVASS se encuentra ahora en pleno proceso de migración a un nuevo sistema contable, el cual reforzará el control de datos de terceros y permitirá restringir permisos entre usuarios.

- Se ha avanzado en la inminente puesta en marcha de mejora de los procedimientos escritos en materia de pagos.

Evaluación a fin de año

El resto de los puntos del Plan Anual de Acción, se evaluarán al final de año, momento en el que se llevará de nuevo al Consell de Direcció el Plan anual de Acción del año 2026, basado fundamentalmente en los aspectos que identifique el siguiente informe de la auditoría.

Por tanto, desde el IVASS "podemos afirmar que el Informe de la viceintervención, en el momento de su publicación se encuentra desfasado dado que todavía no contempla los últimos avances que hemos realizado". "Cabe destacar la importante inversión en materia de digitalización para aumentar el control y transparencia, ámbito en el que la nueva dirección está trabajando desde el minuto uno y en el que no se había realizado ninguna inversión ni prestado atención en las legislaturas anteriores. Avances que la Viceintervención todavía no recoge el Informe, que podrá incorporarlos en su siguiente análisis", aseguran.