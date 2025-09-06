El "misterio" de las cartas sobre el reparto de migrantes que solo reciben algunos alcaldes

La carta enviada por la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en la que le pregunta a los alcaldes sobre los recursos disponibles ante la acogida de migrantes "que impone" el gobierno de Pedro Sánchez trae cola. La vicepresidenta Susana Camarero ha explicado que se decide enviar la carta "cuando el Gobierno aprobó el decreto por el que hoy hemos pedido medidas cautelares", sin otra intención que "abrir una vía de diálogo sin ningún tipo imposición".

"Carta no viene de la nada. Les pregunté a las entidades sociales si tienen infraestructuras para atender nuevos menores y me dijeron que no. Tampoco hay profesionales suficientes con la cuantía que da el gobierno. Escribí al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para expresar mi preocupación por una posible ruptura del sistema de protección. Acudimos a los tribunales y finalmente enviamos la carta", ha explicado Camarero. Sin embargo, tras el revuelo causado por el requisito establecido para enviar las cartas (ya que en principio solo constaban municipios gobernados por alcaldes socialistas a los que luego se sumaron algunos del PP), Camarero ha despejado la duda al afirmar que el criterio seguido ha sido el de enviar la carta a municipios de más 10.000 habitantes. "La han recibido todos. Se ha enviado la carta a unos 100 municipios, y de todo signo político". Sin embargo, ayuntamientos del PP con estas características no lo han recibido (entre los que figuran Alfafar, Torrent o València), otros como el de Alboraria recibió la carta días después, otros como el de Altura cuentan con la misiva (y una población muy inferior a la de los 10.000 habitantes) y otros como el de Silla (PSPV) que sí superan los 10.000 habitantes tampoco la tienen.

Aunque el "misterio" de por qué unos ayuntamientos han recibido la carta y otros no sigue sin resolver, lo que sí está claro es la respuesta de los alcaldes preguntados: no hay recursos. "No hay recursos porque es una competencia autonómica, que funciona mediante contratos programa y con entidades del tercer sector. La conselleria lo sabe", han expresado algunos alcaldes afectados. Sin embargo, a Camarero le sorprende "que ante una petición de información solo se quejen los ayuntamientos socialistas". "Demuestran que no quieren participar. Y es chocante e incoherente que no quieran cooperar y coordinarse y no den ni un solo recurso para acoger", ha asegurado.

Solo dos viviendas en 100 pueblos

De hecho, de todos los municipios consultados, tanto los gobernados por el PSPV como por el PP, solo uno ha realizado un ofrecimiento y es de un gobierno socialista: dos viviendas en Vila-real. "Los ayuntamientos del PSPV dan espalda a los menores que pudieran llegar en el reparto impuesto por Sánchez. Solidaridad pero en el pueblo de al lado. En las respuestas que nos han dado dicen 'no tenemos recursos, pero nos parece bien el reparto establecido'. Dicen que es equitativo que lleguen cero a Cataluña y el País Vasco y que haya comunidades de primera y de segunda. Eso sí, poniéndose de perfil y no aceptando ninguno. Son respuestas absolutamente ideológicas y poco humanas. Las respuestas desde los gobiernos del PP ofrecen coordinación institucional. No hay un solo ayuntamiento que valore negativamente que se les pregunte por recursos", ha concluido Camarero.