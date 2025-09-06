Las novedades del curso escolar 2025-26 en la C.Valenciana más allá de la dana

La dana atravesó todo y a todos en la provincia de València. Conselleria de Educación tuvo que hacer un esfuerzo sin precedentes para adecuar 115 centros dañados y ayudar a casi 50.000 estudiantes afectados por la riada. Sin embargo, y como explicó el propio conseller Rovira en la rueda de prensa de inicio de curso, "la vida sigue" en otras provincias y lugares. La administración se desdobló, y mientras se volcaba en cerrar la enorme cicatriz de la dana también realizaba un trabajo de fondo, el del funcionamiento normal del curso.

Y eso incluye las políticas educativas más allá de la riada, en un curso cargado de novedades. Empecemos por el principio: un ambicioso plan de refuerzo en Matemáticas y Competencia Lectora, impulsado por el Ministerio de Educación, para paliar el batacazo que registró el último informe PISA. Una buena inversión para mejorar el nivel de cálculo y lengua en más de 400 centros para tratar de mejorar la calidad de la educación pública.

Aún así, todo hay que decirlo, el alumnado valenciano resistió bastante bien la bajada desastrosa de nivel. Pese a todo, el Ministerio ha diseñado un plan para todas las autonomías, sabiendo que es necesario dar un extra en estas dos áreas que claramente cojean en el estudiantado español.

Agresiones a profesores

Otro de los problemas que hay en las aulas no tiene que ver con los libros, pero sí con la educación. Las agresiones a docentes (tanto de padres como de alumnado) llevan años aumentando de manera preocupante, y es algo que Conselleria y sindicatos han tratado de atajar con un nuevo decreto de convivencia en las aulas que entrará en vigor este curso.

La medida más conocida de este decreto es la prohibición de los móviles en las aulas, que ya entró en funcionamiento este curso ya que se hizo por la vía de urgencia. Este curso escolar se prevé aprobar el resto de la norma.

El decreto recoge un protocolo en caso de agresiones a profesores pero también muchas medidas de prevención. El objetivo es evitar que se produzcan incidentes en las aulas, que se han triplicado desde la pandemia, con profesores y entre estudiantes, dentro y fuera del centro.

El decreto incluso prevé actuar en problemas que se den fuera del aula pero relacionados con la actividad escolar, como peleas y robos. A decir verdad, el número de incidentes lleva creciendo desde el año 2013, coincidiendo con una época de mayor conciencia frente a problemas como el bullying, pero es tras la pandemia cuando estos problemas estallan y crecen exponencialmente. El decreto sustituye al anterior elaborado por el Botànic y aplica una línea de mano dura frente a las agresiones.

Un joven con un teléfono móvil en el patio de IES de València, en una foto de archivo. / Germán Caballero

Adicción al móvil y formación en emergencias

Otro de los planes que Educación pondrá en marcha este lunes es la formación en emergencias y en adicciones para los estudiantes de la ESO. Por el momento se desconoce cuántos centros lo han pedido, pero todos pueden solicitarlo. También incluye las adicciones a las pantallas, algo que se prevé especialmente útil.

La mayoría de niños y niñas pasan pegados a la pantalla, como mínimo, más de tres horas al día y no precisamente estudiando. Así lo muestra un informe realizado por la Conselleria de Educación y que afirma que conforme el alumnado cumple años usa más el móvil para entretenerse. A los 8 es cuando un porcentaje significativo de estudiantes comienza a tener móviles, según un informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky: un smartphone de regalo de primera comunión.

Este tema también juega un rol importante en el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones, que cumple su segundo año con la incorporación de enfermeras escolares en las 22 áreas de salud, que ayudarán a cuidar la salud mental del alumnado valenciano, ahora especialmente delicada tras la riada.

La formación en emergencias, también de especial relevancia tras la dana, la impartirán profesionales de protección civil durante dos o cuatro horas a la semana, dependiendo de la etapa educativa.

Oposiciones de Secundaria de 2025 en València. / Amparo Soria

Cambio en la fecha de las oposiciones

Otro cambio muy relevante este curso es que las oposiciones de Primaria e Infantil se trasladarán, por primera vez, a septiembre de 2026. Las pruebas para acceder a 1.950 plazas serán el 12 y 19 de septiembre, en la primera semana de curso, y en edificios de las EOI o el Cefire.

La decisión llega tras semanas de negociación con los sindicatos, que se mostraron disconformes con el calendario planteado este año en las semanas finales del curso por la carga extra de trabajo que suponía para los tribunales de oposiciones (que son docentes y debían corregir los exámenes finales de su alumnado en esas fechas).

Así, se llegó a esta solución atípica ya que nunca se habían celebrado unas oposiciones en estas fechas. Educación ha justificado el cambio señalando que en gran medida se atenuarán los problemas de calor en alguna de las sedes y se evitará que el proceso coincida con el final del curso, aligerando así la carga de los docentes

Sindicatos de la concertada en la rueda de prensa para reclamar la jubilación parcial. / Gonzalo Sánchez

Jubilación parcial de la concertada

Otro asunto que Conselleria espera desbloquear este año es el derecho a la jubilación parcial del profesorado de la concertada. Los docentes de la escuela pública ya tienen derecho a ella, y este año el Ministerio de Trabajo aprobó la norma para hacerlo extensivo a los maestros de los conciertos educativos.

Queda pendiente la negociación de horarios y qué porcentaje de la jornada se debe sustituir en caso de querer solicitar esta jubilación parcial. Se estima que unos 500 docentes están a la espera de poder acogerse a esta norma, mientras sindicatos y patronal presionan a Conselleria de Educación para que se desbloquee lo antes posible.