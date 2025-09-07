La abundancia fotovoltaica de agosto satura el mercado eléctrico y baja precios hasta un 59%

El mercado eléctrico español, incluido el de la Comunitat Valenciana, vivió en agosto un mes marcado por la abundancia de generación fotovoltaica que saturó el sistema y provocó un desplome histórico de los precios en las horas de máxima radiación solar. Así lo acaba de confirmar el 'Informe del Mercado Energético de Grupo ASE', que constata que el precio medio diario del mercado mayorista (POOL) se situó en 68,45 €/MWh, un 2,23% menos que en julio y un 24,8% por debajo del registrado en agosto de 2024 (91,05 €/MWh).

El tirón de la producción de renovables tiene que ver con el fuerte incremento de la capacidad fotovoltaica, con 7.055 MW añadidos en el último año —equivalente a todo el parque nuclear español— y ha provocado una caída drástica de los precios en el tramo horario entre las 10:00 y las 18:00 horas. Durante estas horas, el precio medio fue de 33,03 €/MWh, frente a los 93,98 €/MWh registrados en el resto de la jornada. Hace un año, estas mismas franjas alcanzaban 60,97 €/MWh y 109,10 €/MWh, respectivamente.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana tiene su importancia la central nuclear de Cofrentes, que se consolida un año más como la principal fuente de generación de energía eléctrica en la autonomía con una producción bruta anual de algo más de 8.000 GWh hora, cifra que representa aproximadamente el 3,2% del total nacional y alrededor del 44% de la energía generada en el territorio valenciano. La instalación genera anualmente la electricidad equivalente al consumo de más de dos millones de hogares.

Nuevas instalaciones solares

Los componentes del precio final de la energía o costes del sistema (provisionales) de agosto alcanzaron los 13,38 €/MWh, ligeramente por debajo de los de julio (15,44 €/MWh) pero un 59,42% más caros que hace un año (8,39 €/MWh). De enero a julio de 2025, los costes del sistema promedian los 16,81 €/MWh, frente a los 11,53 €/MWh de 2024. Los precios en las horas de elevada radiación se hunden así un 58,84% Según explican los analistas del citado informe del mercado energético, en 2025 se ha acelerado el ritmo de conexión, con 5.113 MW añadidos desde enero.

Evolución de los precios. / Levante-EMV

Impacto del apagón eléctrico

"Los componentes del precio final de la energía han experimentado un incremento notable desde el apagón del pasado 28 de abril, como consecuencia de la política de seguridad aplicada por Red Eléctrica de España (Redeia) para reforzar la estabilidad del sistema ante una mayor participación de las centrales de ciclo combinado", han asegurado los citados analistas.

Mientras tanto, este ritmo de crecimiento de la generación no se está viendo acompañado por un aumento de la demanda; al contrario, en agosto la demanda durante las horas de mayor radiación se redujo un 1,9%. Este efecto está provocando un hundimiento de los precios en las horas de mayor radiación solar (10:00–18:00). En agosto, el precio medio en ese tramo horario fue de 33,03 €/MWh, frente a los 93,98 €/MWh registrados en el resto de horas. En plenas vacaciones estivales para gran parte de la industria española, la demanda en agosto cayó un 1,5% respecto al mismo mes de 2024, un dato negativo que refleja un freno al crecimiento observado previamente. En lo que va de año (enero-agosto), el aumento acumulado de la demanda se modera al 2,1%.

Tendencias

El informe de Grupo ASE refleja un cambio estructural en el mercado eléctrico español: la rápida expansión de la fotovoltaica está reduciendo los precios en las horas solares, pero también plantea retos de integración y eficiencia para el sistema. Mientras tanto, la evolución del gas y del CO₂ marcará el rumbo de los precios en los próximos meses, en un contexto en el que la demanda muestra signos de enfriamiento y la transición energética exige nuevas soluciones para gestionar el exceso de energía renovable.