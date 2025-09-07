VIVIENDA
La batalla del alquiler en Valencia: 18 personas compiten por cada habitación que sale al mercado
Palma y San Sebastián encabezan el ranking con más de 60 interesados por habitación, mientras Córdoba, Salamanca y Castelló (con nueve personas) registran la menor competencia, según Idealista
Aunque el número de personas interesadas se ha reducido un 2% en toda España, en 34 capitales de provincia ha aumentado la competencia por habitación disponible
Los elevados precios y la enorme competencia para acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento siguen provocando que muchas personas opten por trasladarse al alquiler de habitaciones. Esta situación ha provocado que el número de contactos que recibe cada habitación se haya situado en 18 personas interesadas en la provincia de Valencia, una cifra que se eleva a 22 en el caso de la media de España, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista. Este número ha sido menor que en el caso de la vivienda completa, gracias a que la oferta disponible de habitaciones ha crecido un 24% en el último año. No hay que olvidar que muchos propietarios optan por 'trocear' sus viviendas de alquiler, dado que de esta forma obtienen mayores ingresos que si la arriendan a una sola persona o familia. Además, resulta mucho más fácil desprenderse del inquilino.
Según fuentes del sector inmobiliario, la presión del alquiler de habitaciones se explica por dos factores: el incremento de los precios de las viviendas completas y el crecimiento de la oferta de habitaciones en el último año. Este fenómeno convierte a las habitaciones en una alternativa asequible para estudiantes, jóvenes profesionales y trabajadores desplazados, pero también refleja la falta de soluciones habitacionales adaptadas a la demanda actual.
De hecho, el 50 % de las personas que han alquilado una habitación afirma que lo ha hecho porque no puede pagar el de una vivienda completa y un 23 % declara que no ha encontrado nada mejor, según un reciente estudio del portal inmobiliario Fotocasa.
Residencial
El mercado de habitaciones se está consolidando como un segmento relevante dentro del residencial, con implicaciones para promotores e inversores. La presión de la demanda podría impulsar nuevas fórmulas como el coliving o el desarrollo de proyectos BTR (promociones de viviendas construidas con el objetivo principal de ser alquiladas a largo plazo, en lugar de ser vendidas a particulares), adaptados a estancias individuales, especialmente en ciudades con mayor tensión.
Durante el segundo trimestre de 2025, la ciudad de Palma fue la que registró un mayor interés por cada habitación en alquiler que se publicó en idealista, alcanzando los 65 contactos. Le siguen San Sebastián, donde son 62 las personas que se interesan en cada anuncio, Tarragona (46 personas) y Vitoria (39 personas). Por encima de la media nacional se encuentran las ciudades de Girona (39 personas), Málaga (38 personas), Lleida (35 personas), Bilbao (35 personas), Cádiz (30 personas), A Coruña (29 personas), Huelva (28 personas), Santander (26 personas), Guadalajara (26 personas), Sevilla (25 personas), Santa Cruz de Tenerife (24 personas) y Huesca (23 personas).
En Barcelona, la demanda se sitúa en la media nacional, con 22 personas interesadas en cada anuncio, mientras que en Madrid se sitúa en 20 personas en liza.
Alicante, por encima de la media
En el lado opuesto, donde menos personas tienen que competir por cada habitación que sale al mercado, se encuentran las ciudades de Córdoba, Salamanca y Castelló, con solo nueve contactos por cada anuncio. Mientras tanto, en la provincia de Alicante la cifra de personas interesadas en cada anuncio de habitación en alquiler es de 20 personas. La lista de las capitales donde la intensidad de los castings para encontrar habitación es menor se completa con Melilla (10 personas), Cuenca, Ceuta y Soria (con 11 personas en cada una de ellas).
El número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido un 2% a nivel nacional, pero han sido 34 las capitales en las que ese número ha crecido. La mayor subida se ha dado en Logroño, donde se han incrementado un 114%. Entre los grandes mercados, también ha crecido en Sevilla (48%) y Alicante (8%). En el resto de mercados dinámicos, la competencia se ha reducido en San Sebastián (-3%), Bilbao (-10%), Madrid (-13%) y Málaga (-19%). Las ciudades de Palma, Barcelona y Valencia comparten la mayor caída de la competencia en habitaciones: -28%.
Solo 40 habitaciones por debajo de 300 euros
La oferta de pisos y habitaciones en alquiler está por los suelos. De hecho, tal como publicó Levante-EMV el pasado 15 de agosto, en València solo quedan cuarenta habitaciones disponibles de menos de 300 euros, según datos de la plataforma Idealista. El coste medio de un cuarto en una vivienda compartida en el Cap i Casal supera los cuatrocientos euros, pero cada vez es más habitual verlos por encima de los 550 euros. En tres años se ha triplicado la oferta de habitaciones disponibles porque es más rentable para los propietarios, pero los precios están por las nubes debido a la demanda. Las inmobiliarias explican que una parte importante de las habitaciones las están alquilando inmigrantes recién llegados a València. Las habitaciones de alquiler más baratas vuelan en horas. En València solo hay quince disponibles por 250 euros o menos. Ese era el coste medio de los cuartos en viviendas compartidas hace tres años. El recalentamiento se ha producido por el gran aumento de la demanda tras el crecimiento demográfico de la ciudad. El Cap i Casal ganó 22.000 habitantes en 2023 y 20.000 en 2024 hasta alcanzar los 844.424 ciudadanos por la llegada de inmigrantes.
