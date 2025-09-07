La batalla del alquiler en Valencia: 18 personas compiten por cada habitación que sale al mercado

Los elevados precios y la enorme competencia para acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento siguen provocando que muchas personas opten por trasladarse al alquiler de habitaciones. Esta situación ha provocado que el número de contactos que recibe cada habitación se haya situado en 18 personas interesadas en la provincia de Valencia, una cifra que se eleva a 22 en el caso de la media de España, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista. Este número ha sido menor que en el caso de la vivienda completa, gracias a que la oferta disponible de habitaciones ha crecido un 24% en el último año. No hay que olvidar que muchos propietarios optan por 'trocear' sus viviendas de alquiler, dado que de esta forma obtienen mayores ingresos que si la arriendan a una sola persona o familia. Además, resulta mucho más fácil desprenderse del inquilino.

Según fuentes del sector inmobiliario, la presión del alquiler de habitaciones se explica por dos factores: el incremento de los precios de las viviendas completas y el crecimiento de la oferta de habitaciones en el último año. Este fenómeno convierte a las habitaciones en una alternativa asequible para estudiantes, jóvenes profesionales y trabajadores desplazados, pero también refleja la falta de soluciones habitacionales adaptadas a la demanda actual.

De hecho, el 50 % de las personas que han alquilado una habitación afirma que lo ha hecho porque no puede pagar el de una vivienda completa y un 23 % declara que no ha encontrado nada mejor, según un reciente estudio del portal inmobiliario Fotocasa.

Residencial

El mercado de habitaciones se está consolidando como un segmento relevante dentro del residencial, con implicaciones para promotores e inversores. La presión de la demanda podría impulsar nuevas fórmulas como el coliving o el desarrollo de proyectos BTR (promociones de viviendas construidas con el objetivo principal de ser alquiladas a largo plazo, en lugar de ser vendidas a particulares), adaptados a estancias individuales, especialmente en ciudades con mayor tensión.

Durante el segundo trimestre de 2025, la ciudad de Palma fue la que registró un mayor interés por cada habitación en alquiler que se publicó en idealista, alcanzando los 65 contactos. Le siguen San Sebastián, donde son 62 las personas que se interesan en cada anuncio, Tarragona (46 personas) y Vitoria (39 personas). Por encima de la media nacional se encuentran las ciudades de Girona (39 personas), Málaga (38 personas), Lleida (35 personas), Bilbao (35 personas), Cádiz (30 personas), A Coruña (29 personas), Huelva (28 personas), Santander (26 personas), Guadalajara (26 personas), Sevilla (25 personas), Santa Cruz de Tenerife (24 personas) y Huesca (23 personas).

Datos por provincias. / Levante-EMV

Datos por provincias / Levante-EMV

En Barcelona, la demanda se sitúa en la media nacional, con 22 personas interesadas en cada anuncio, mientras que en Madrid se sitúa en 20 personas en liza.

Alicante, por encima de la media

En el lado opuesto, donde menos personas tienen que competir por cada habitación que sale al mercado, se encuentran las ciudades de Córdoba, Salamanca y Castelló, con solo nueve contactos por cada anuncio. Mientras tanto, en la provincia de Alicante la cifra de personas interesadas en cada anuncio de habitación en alquiler es de 20 personas. La lista de las capitales donde la intensidad de los castings para encontrar habitación es menor se completa con Melilla (10 personas), Cuenca, Ceuta y Soria (con 11 personas en cada una de ellas).

El número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido un 2% a nivel nacional, pero han sido 34 las capitales en las que ese número ha crecido. La mayor subida se ha dado en Logroño, donde se han incrementado un 114%. Entre los grandes mercados, también ha crecido en Sevilla (48%) y Alicante (8%). En el resto de mercados dinámicos, la competencia se ha reducido en San Sebastián (-3%), Bilbao (-10%), Madrid (-13%) y Málaga (-19%). Las ciudades de Palma, Barcelona y Valencia comparten la mayor caída de la competencia en habitaciones: -28%.