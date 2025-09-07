El Bosquet de Moixent: Monumento hidráulico de La Costera

El Bosquet de Moixent, o Bassa del Bosquet como también se le conoce, es un embalse de reducidas dimensiones del siglo XVIII. Ocupa una superficie de 1,7 hectáreas y tiene una capacidad de 160.000 m3. Sus dimensiones son limitadas, con una longitud de 225 metros y la anchura máxima de 105 metros, con una profundidad que alcanza los 8 metros.

Se halla a dos kilómetros y medio al sur del núcleo urbano, y se accede a ella por la carretera CV-651, vía que conecta las poblaciones de Moixent y Aielo de Malferit. Se trata de un tramo pueblo-presa-pueblo, cuyo recorrido es frecuentado por los mogentinos.

Un paraje singular de la Serra Grossa

El embalse se emplaza en un valle cerrado flanqueado por varias sierras. En la parte septentrional se alzan la Serra de la Talaia (686 m) y el Alt del Pi (662 m); hacia oriente el Alt del Picaio (766 m) y La Penya (677 m); a occidente, El Serrutx (692 m) y el Alt de les Covatelles (613 m); y por el sector meridional se alza la Serra Grossa, con accidentes como el Alt de les Mentires (772 m) o el Pla de Balarma (745 m).

El vaso del pantano se alimenta de las aguas pluviales que descienden por los barrancos de la ladera de la Serra Grossa, tributarios del Barranc del Bosquet, el cual desagua en el Riu Cànyoles.

Mapa del embalse. / Estepa

La vegetación predominante es forestal, típicamente mediterránea, dispuesta en las laderas de los relieves que rodean este pequeño valle. Las especies protagonistas son el pino carrasco, al que acompaña carrascas, dispuestas en el entorno del embalse. El área de cultivo es de secano, y corresponde al fondo del valle y a los aterrazamientos en la parte inferior de las laderas. Corresponde al dominio de olivos y cereales.

Un embalse del siglo XVIII en la Costera

Una de las primeras referencias documentales, a finales del siglo XVIII, se encuentra en las Observaciones de Cavanilles. En su descripción el botánico citaba, de forma positiva para la población, el cambio que observó tras la construcción de la presa y el aprovechamiento de sus aguas para el regadío. El ilustrado pudo hacer, con rigurosidad, la comparación de los cambios territoriales acaecidos tras el levantamiento de la presa ya que conocía bien la zona porque había pasado algunos meses en Moixent, en 1759, año en el que no existía la infraestructura hidráulica.

La presa del Bosquet se construyó en 1770, de la mano de D. Pascual Caro, administrador del patrimonio del Marqués de la Romana, de quien era tío. Fue un personaje ilustrado alabado por Cavanilles de quien cita:

“Esta feliz mudanza se debe en gran parte a las luces, aplicación y patriotismo del Señor D. Pasqual Caro. […] fomentó de todos modos la agricultura, hizo el pantano que se ve en el barranco del Bosquét, recogió aguas, y aumentó el riego.”

Alzado de la presa del Bosquet. / Estepa

Se trata, pues, de una obra hidráulica de más de 250 años, construida con los criterios y nuevos métodos de producción característicos de la política ilustrada bajo el reinado de Carlos III. El embalse permitió el regadío apenas de unas 4 hectáreas de superficie; sin embargo, suministró el agua que sirvió de fuerza motriz para los molinos de la villa de Moixent.

Junto al embalse se encuentra la Casa de la Bassa, construcción levantada en la misma época y vinculada a la presa. Se destinaba a albergar al personal encargado de las tareas de mantenimiento del embalse.

El Bosquet y su significado patrimonial natural y cultural

El embalse del Bosquet constituye una masa de agua producto de una infraestructura histórica, la presa. Su construcción permitió la configuración de un rico ecosistema, así como un referente del patrimonio hidráulico de la comarca de La Costera.

Detalle de la presa del Bosquet. / Estepa

En 2002 se aprobó el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, en el que se incluían 48 zonas húmedas a nivel autonómico. El Bosquet de Moixent, se integra en el grupo de embalses de fluctuación escasa. Figuraba en ese catálogo inicial, actualmente ampliado a 55 zonas húmedas. Sus aguas albergan especies autóctonas como el galápago leproso o el gallipato. De la misma manera, encuentran su hábitat especies exóticas como el black bass (perca americana) o el cangrejo americano.

En 2005 recibe la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento. La presa es considerada una importante obra de ingeniería hidráulica de la época de la Ilustración a nivel autonómico. La construcción de la presa dio lugar al aprovechamiento continuado de los recursos hídricos temporales y a la puesta en regadío de nuevas tierras. Es el motivo por el que el objeto de la declaración reconoce al conjunto formado por los barrancos que conducen el agua de lluvia, la presa que las retiene, el vaso del embalse que las almacena, las acequias que las conducen y, finalmente, las huertas que se benefician del riego.