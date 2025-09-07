La Comunitat Valenciana, en alerta naranja por tormentas con granizo este lunes

El buen tiempo deja paso a la inestabilidad en el arranque de la semana. Emergencias ha establecido la alerta naranja por lluvias y tormentas para este lunes en gran parte de la Comunitat Valenciana. La alerta por tormentas de nivel naranja se centra en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. Del mismo modo, el aviso por lluvias se mantendrá activado en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. El aviso entra en vigor este lunes a las 12:00 horas y se mantendrá hasta la medianoche.

Granizo y fuertes vientos

La Conselleria de Emergencias e Interior establece estas alertas tras los avisos emitidos desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que pronostican acumulados por lluvia de hasta 40 mm en una hora en las citadas zonas y tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos.

Asimismo, se establece una alerta por tormentas de nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante; y una alerta por lluvias nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante, tras los avisos de la AEMET, que pronostican acumulados por lluvia de entre 60 y 80 mm en 12 horas.

Giro drástico

La previsión del tiempo para este lunes choca con la estampa veraniega que se está viviendo este fin de semana en la costa valenciana. Las playas del 'Cap i casal' no pierden afluencia con la llegada de septiembre. Este domingo, con máximas de 33 grados en València y cielos despejados, miles de personas han elegido disfrutar de una jornada de sol y playa.

Miles de personas en la playa de la Malva-rosa este domingo / Eduardo Ripoll

Recomendaciones ante la alerta naranja

Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda mucha prudencia y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua.

En previsión de posibles inundaciones, también se ha de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de acumulación de agua, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.