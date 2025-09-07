La izquierda acelera la comparecencia de Mazón en el Congreso tras la nueva versión de Vilaplana

La izquierda se prepara para pisar el acelerador en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, la única que no está controlada por el PP y en la que por tanto tienen las manos libres para designar y ordenar las comparecencias. Pese a gozar de esa mayoría desde su constitución, ha habido roces notables entre los partidos del bloque progresista, sobre todo por las diferencias sobre si citar o no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han atrasado su puesta en marcha.

Pero ese escenario se ha volteado en los últimos días. PSOE, Compromís y Podemos parecen haber enterrado el hacha de guerra (y también la comparecencia de Sánchez) y se conjuran para poner el foco sobre Carlos Mazón. El objetivo es que el jefe del Consell declare en la comisión antes del próximo 29 de octubre, cuando se cumplirá el primer aniversario de la tragedia que le costó la vida a 228 personas.

Varias fuentes consultadas de estas formaciones señalan que las revelaciones aportadas este viernes por Maribel Vilaplana contribuyen a consolidar ese entendimiento entre partidos, pues inciden en el flanco más débil de Mazón en esta historia y abren "nuevas incógnitas" sobre el rol que jugó en la gestión de la emergencia. Con su nueva cronología, la periodista que comió con el president la tarde de la dana alarga la duración de la sobremesa que mantuvo con el barón del PP y deja al descubierto un nuevo cambio de versión de la Generalitat.

Llegada de Mazón al Cecopi, a las 20.28 horas del 29 de octubre. / Levante-EMV

Según la comunicadora, que también será llamada a comparecer en el Congreso, el ágape en El Ventorro finalizó "entre las 18.30 y las 18.45". Una secuencia horaria con la que contradice a Presidencia, que lleva diez meses manteniendo que el president llegó al Palau a las 18.00 horas. Es la segunda vez que la Generalitat distorsiona la cronología de aquella tarde, pues también dijo en noviembre que Mazón llegó al Cecopi "pasadas las 19.00 horas" para meses más tarde admitir que fue a las 20.28 horas, casi hora y media después y con las decisiones clave ya tomadas.

"Cuadrar los horarios"

"Las 18.45 es muy tarde", señalaba este sábado el diputado de Compromís y miembro de la comisión de investigación de la dana, Alberto Ibáñez, sobre la nueva versión destapada por Vilaplana. Ibáñez considera que la información que aporta en su carta hace que el testimonio de la comunicadora "cobre más importancia", especialmente para "cuadrar los horarios" e indagar en esas interacciones de Mazón con su teléfono, que según Vilaplana recibió llamadas "continuadas" pero sin trasladar "ninguna inquietud".

Desde el PSOE, que ostenta la presidencia de la comisión a través de la diputada valenciana Carmen Martínez, también confirman esta voluntad de "acelerar" la investigación parlamentaria y forzar la comparecencia del president durante el mes de octubre. Fuentes socialistas remarcan que esa era ya la estrategia antes de la irrupción de Vilaplana, pero que los nuevos horarios que desvela "generan nuevas dudas" y "abren otras vías de investigación", reafirmando esa intención.

Incluso Podemos, clave para completar esa mayoría de la izquierda en la comisión de investigación, se ha alineado con esta estrategia y parece que aparca, al menos por ahora, la exigencia de citar también a Sánchez. La coordinadora autonómica de la formación en la C. Valenciana, María Teresa Pérez, dijo este sábado que están "negociando" con los socios de investidura con el fin de que Mazón declare en el Congreso "lo antes posible".

Sesión constitutiva de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. / Levante-EMV

Podemos también ve más relevante esa comparecencia del president después de la carta abierta de Vilaplana: "Queda claro que es una testigo destacada y fundamental para conocer el papel de Mazón aquel día y debe comparecer para clarificarlo con luz y taquígrafos", señaló el partido morado este mismo sábado.

No "revictimizar" a Vilaplana

Así, la idea es aprobar el plan de trabajo definitivo a lo largo de septiembre y arrancar las comparencias a primeros de octubre. Ante las complicaciones que ha ido alegando el PP en las Corts y que han dilatado las citaciones a las asociaciones de víctimas a la comisión del parlamento valenciano, la izquierda se comprometió a que serían las primeras en comparecer en la del Congreso, por lo que lo previsible es que se mantenga esa prioridad y después se active la citación de Mazón.

Con Vilaplana las prisas no serán tantas. PSPV, Compromís y Podemos ya dudaron sobre su citación precisamente para no "revictimizarla", y aunque finalmente optaron por hacerlo, la izquierda quiere ir con pies de plomo con la comunicadora, especialmente tras la carta difundida este viernes en la que explica los problemas de salud mental que este episodio le ha provocado.