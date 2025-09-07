El PSPV exige a Mazón sumarse a la quita de deuda y "olvidarse de intereses personales"

El PSPV ha vuelto a salir este domingo en defensa de las quitas de deuda a las autonomías diseñadas por el Gobierno de España y ha exigido al president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que se sume al proceso de condonación que borraría 11.200 millones del pasivo valenciano. Los socialistas han vinculado la negativa del Consell a "intereses personales" del president, que con su rechazo se mantiene alineado con la estrategia de la dirección nacional del PP.

El síndic del PSPV en las Corts, Jose Muñoz, ha advertido a través de un comunicado remitido por la formación que la "supervivencia política" de Mazón "no puede costarnos casi 12.000 millones de euros”. “Mazón debe olvidarse de intereses personales y empezar a pensar en los valencianos, debe aceptar la propuesta que supone casi 12.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana”, ha señalado el portavoz parlamentario.

Muñoz ha señalado que “es de una irresponsabilidad total el rechazo que el Partido Popular de Mazón está haciendo a una propuesta que claramente necesitan las arcas públicas valenciana” y ha subrayado que “no se puede estar con una mano regalando dinero a los ricos y con la otra rechazando millones de euros”.

Además, ha explicado que “estamos hablando de dinero que nos permitiría mejor los servicios públicos fundamentales como son la sanidad o la educación” y ha remarcado que “rechazar la condonación es como rechazar que el banco te perdone parte de la hipoteca de tu casa”.

Asimismo, el síndic del PSPV ha insistido en que “es incompresible que Mazón rechace un alivio que mejoraría de forma inmediata la capacidad financiera de la Generalitat y más, en un momento en el que tras la DANA debemos reconstruir nuestra tierra” y ha indicado que “ahora tendrá una nueva oportunidad para explicar a todos los valencianos y valencianas por qué rechaza este dinero”. “Es una indignidad que el peor president de la Generalitat que hemos tenido nunca renuncie a la mejor oportunidad que hemos tenido nunca de mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana”, ha concluido.