De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana

En la vida anterior de Marta Farinós ya había muchas maletas. “De repente te llaman y te dicen que hay un secuestro no sé dónde y tú haces la maleta y te vas a Galicia o a donde sea”, rememora. Es la forma de proceder habitual del grupo de apoyo dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que ella y su pareja, Sergio Berlanga, han trabajado durante trece años. En su día a día, en esa otra vida, había vigilancias, control de matrículas, secuestros, narcotráfico. Mucho viaje, pero para seguir a sospechosos o para reforzar alguna unidad de cualquier parte de España. Empezaron a viajar por placer cuando dejaron la UCO para trabajar en Donostia, en la policía judicial, “para desconectar”. El año pasado se compraron una caravana para viajar mejor con sus dos perros pastores australianos, Kabul y Gova. “Se nos empezó a quedar corto lo de viajar solo unos días, en un viaje llegamos a Moldavia y dijimos: oye, pues vamos a ir más para adelante”. Y, para hacerlo, dejaron su trabajo, vendieron su casa y planearon dos años -mínimo- de viajar por el mundo con su caravana y contarlo en sus cuentas las redes sociales de su proyecto aventurero, Viajenturas.

Antes incluso de la UCO estuvo la vida militar. Marta y Sergio han llevado “vidas paralelas” hasta conocerse. Los dos habían estado en el Ejército, Sergio, que es malagueño, en la Legión, y Marta, de Moncada, en el regimiento de Cazadores de Montaña de Navarra. Se conocieron en el curso de formación de la UCO. “Piden que no tengas demasiado arraigo a tu casa, porque no te va a tocar trabajar en tu casa”, explica Marta. Los pusieron en el mismo grupo y, desde entonces, están juntos.

Marta Farinós, exagente de la UCO que ha dejado su trabajo para viajar por el mundo con su pareja, Sergio, sus perros y su caravana / Francisco Calabuig

La carga psicológica de trabajar en la élite de la investigación

Juntos, también, han perseguido asesinos, secuestradores, mafiosos y narcotraficantes. “Cuando trabajas en casos de asesinatos o mafias luego te toca un político o un caso de corrupción y casi te dan pena”, explica la exagente de la UCO. En su día a día había adrenalina de sobra. “Los narcos eran los más entretenidos, los que más meneo dan, porque como no trabajan, van todo el día de aquí para allá”, bromea. Viajaron por toda España porque, dentro de la unidad, trabajaban dentro de un grupo de apoyo que reforzaba investigaciones de todo el territorio nacional. Pero, con el tiempo, la carga de salud mental de su trabajo empezó a hacerse indiscutible. Marta y Sergio han trabajado en casos como los de Diana Quer o Gabriel Cruz ‘el pececito’. “Y luego venías aquí, al pueblo, y si tocabas algo importante la gente te preguntaba”, admite Farinós. Y no siempre le apetecía hablar de sangre, armas o cadáveres. “Te daban ganas de responder: es que no me apetece hablar ahora mismo del caso de Laura Luelmo, por ejemplo, bastante trago he llevado yo”, añade.

Pero, sobre todo, en su decisión de dejar el trabajo pesó la sensación de que, en un empleo tan absorbente “te pierdes cosas”. Como cuando falleció el padre de Sergio, y la pareja sintió el deseo de haber podido estar más presente en sus últimos meses. O cuando murió la madrina de Marta mientras esta trabajaba en una operación en Salou. “Podía haber ido a verla más, haber dicho que necesitaba unos días y los compañeros lo habrían entendido, pero estás tan metido en esa vorágine laboral que te sabe mal y no te vas”. Y te esperas un poco más, solo un poco más, relata, por si justo ese día hay una detención, o una prueba concluyente, o cualquier novedad en la investigación. No descarta que haya un componente de género en esa entrega a un trabajo absorbente. “También me pasó en el Ejército que, en las unidades donde estuve, era la única chica”. La sensación, dice, era la de tener que estar siempre un nivel por encima de ti. La de tener que demostrar constantemente su capacidad y su dedicación como no se sentiría obligado a hacer un hombre.

Marta Farinós y Sergio Berlanga, exagentes de la UCO, han dejado su trabajo para viajar por todo el mundo en caravana / Viajenturas

La adrenalina del viaje en vez del trabajo

Así que el primer cambio fue irse a un destino más tranquilo, en la policía judicial en Donostia. “Allí está la Ertzaintza y tampoco tienes mucho movimiento”, relata Farinós. Le costó adaptarse a ese ritmo más tranquilo, incluso con la ayuda de terapia psicológica. Se volcó en el crossfit y, cada vez más, en el viaje como desconexión. Y, poco a poco, fue cambiando su visión del trabajo. “Yo antes era muy crítica con los destinos laborales tranquilos, me reía: ‘mira ese, en la barrera’”, reconoce Marta Farinós. Pero luego empezó a entenderlo de otra forma: “Igual la gilipollas era yo, que me he perdido el entierro de mi abuela, que mi familia era muy grande y, no sé cómo, los he perdido a todos estando fuera”.

A día de hoy, Marta y Sergio, Viajenturas, han recorrido 110 países de los 193 reconocidos por la ONU, es decir, más de la mitad. Empezaron a colgar fotos y vídeos en Instagram para sus amigos. “Nos decían: ‘os tenéis que dedicar a esto’, y empezamos a abrirlo a más gente”. Ahora, comparten contenido de viajes que emprendieron hace tiempo, como el de Mauritania, donde subieron al tren más largo del mundo, que transporta hierro a lo largo de 700 kilómetros por el desierto del Sahara. No es una experiencia turística ni ellos viajan por lugares masificados. ”El guía que vino con nosotros en Mauritania me decía ‘gracias por colgarlo en redes’ y yo le contestaba: ‘pero si no va a ir nadie, Mohamed’”, rememora. Farinós se ha dado cuenta de que los países “normales” ya los han visitado. “Nos quedan los cañeros”. Y no es casualidad: “Estoy trasladando mis historias laborales a los viajes; a mí no me lleves ya a Polinesia, a mí me gustan los retos”.

Marta Farinós y Sergo Berlanga, exagentes de la UCO, han dejado su trabajo para viajar por el mundo en su caravana / Viajenturas

Corea del Norte y más allá

Retos como ir a Corea del Norte, donde tuvieron que ir acompañados en todo momento por dos guías y un conductor y no podían moverse solos. “Te dejan incomunicado nada más llegar y te explican cómo tienes que comportarte, con detalles como, por ejemplo, que no puedes doblar un periódico en cuya portada sale el líder”, detalla. O como visitar Afganistán cuando Estados Unidos anunció que retiraba sus tropas. “Le dije a Sergio: ‘o vamos ahora o ya no vamos porque luego no sabemos qué va a pasar", explica.

En sus planes más inmediatos se incluye un viaje a Islandia que reservaron cuando aún vivían en Donostia, pero después volverán, con su furgoneta y sus perros, a buscar destinos “cañeros”. Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Mongolia o China. En todos los que puedan se llevarán su camper y a Kabul y Gova, y lo contarán en su cuenta de Instagram y en vídeos de Youtube. Todavía no saben si los dos años que se han dado de margen les darán para dar la vuelta al mundo. Lo que sí saben es que ahí fuera queda mucha aventura por vivir.