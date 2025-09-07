"Ojalá los barracones se sientan como un instituto de verdad"

Tres obreros pasan el rodillo sobre un mural amarillo y violeta decorado con un verso en la rotonda de entrada a Catarroja. "Jolín, para algo de color que tenía...", lamentan Daniela y Carmen. Frente a ellas se levanta una mole prefabricada, blanca e impulota de dos pisos que será su nuevo instituto el año que viene.

Son los barracones del IES Berenguer Dalmau, el centro de 1.500 estudiantes que arrasó la dana el pasado 29 de octubre. Todo lo que tiene de nuevo lo tiene de frío e impersonal... al menos por ahora. "Ojalá se sienta como un IES de verdad", dicen las estudiantes de primero de Bachillerato.

Barracones del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Germán Caballero

La realidad es que, de momento, no se parece en nada. Ni un arbol, ni un suelo de colores, ni un espacio deportivo o de juegos en el patio... Nada que haga sentir a los niños que han sufrido un trauma que están en un entorno amable. Es un folio en blanco que Daniela y Carmen esperan, con el tiempo, hacerlo suyo y acabar sintiéndolo como "nuestro instituto". Pero de momento es todo de un color blanco roto como el de una sala de espera. Nunca han estado en unos barracones, pero saben que terminarán sus estudios allí, porque el Berenguer Dalmau (el de verdad) debe reconstruirse desde cero.

Este diario entrevistó a Carmen y Daniela el 8 de febrero, cuando llevaban 101 días sin pisar un aula tras la dana. Fueron las estudiantes que más tiempo pasaron sin una alternativa por parte de Conselleria. Por eso se sintieron abandonadas: "Tardaron un montón. Sinceramente pensábamos que a la semana nos podían dar alguna alternativa aunque fuera online, pero estuvimos varios meses. Sentíamos que no le importábamos a nadie en Conselleria", cuenta Daniela.

Germán Caballero

Adaptación

Les preguntamos qué es lo que han aprendido a lo largo de este curso, y Carmen no tarda en contestar. "Adaptación. Esa es la palabra. Aprendimos a adaptarnos a todo lo que nos pasaba. Yo me tuve que ir a Gandía con unos familiares y me acogió un instituto de allí, y Daniela estuvo mucho tiempo haciendo clases online. Tuvimos que poner mucho de nuestra parte", explica Carmen.

Así, en mayor o menor medida, vivieron el curso de la riada los casi 50.000 estudiantes de los 115 centros educativos golpeados por el agua. Unos estuvieron unos días sin colegio, otros semanas, y unos pocos nunca volverán al centro donde estudiaban porque el agua lo dejó inservible.

Barracones del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Germán Caballero

Es el caso de 8 centros escolares en Massanassa, Utiel, Catarroja, Paiporta, Alfafar, Alginet y Algemesí. Conselleria de Educación ha invertido ya 3,3 millones de euros en la triste tarea de demoler cinco de ellos. Al mismo tiempo, ha levantado centros enteros en barracones que serán las nuevas aulas para los más de 3.000 estudiantes afectados. Las obras, pese a los 11 meses que han pasado desde la dana, se han retrasado en Massanassa (Ceip Ausias March y EI Lluis Vives), Alfafar (Ceip Orba) y Algemesí (Ceip Carme Miquel) hasta el 11 de septiembre, pese a que el curso comenzana este lunes.

"Mi clase tenía agujeros"

La riada también ha puesto de manifiesto el precario estado de muchos centros educativos públicos fruto de las décadas de desinversión y abandono. Es el caso del Berenguer Dalmau, un centro masificado con 1.500 estudiantes (un IES suele rondar los 700) y que tenía casi 60 años de antigüedad. Eso, sumado a que se podía encalar un balón en el barranco del Poyo chutando desde el patio, produjo que la estructura no haya sobrevivido a la riada.

"Mi clase tenía agujeros en las paredes y estaba dividida por una pared de pladur porque éramos muchos y había que partir las aulas", explica Daniela. El centro acogía a tanto alumnado que ya llevaba años apoyándose en barracones, que acogían a los niños y niñas de 1º de la ESO y de Bachillerato. La dana fue la puntilla.

Barracones para suplir el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Germán Caballero

Situaciones similares se han visto en Alfafar o Massanassa, con centros viejos y con poco mantenimiento. Otros, como el Ceip Horta de Paiporta, tenian incluso un Edificant pendiente para construir un nuevo cole. Más allá de eso, en el Berenguer Dalmau acusaban desde hace tiempo la falta de condiciones dignas e incluso de materiales básicos como ordenadores. Algo que, por cierto, también faltará en los primeros días de la vuelta a las aulas, ya que los docentes han decidido abrir las puertas sin que hayan llegado aún las pizarras digitales o las computadoras. Se espera que todo esté solucionado para el jueves.

El problema de los patios

La urgencia de la reconstrucción tras la dana ha hecho que los centros modulares no tengan ninguna floritura. Son aulas reducidas a lo mínimo esencial para funcionar, montadas a contrarreloj para que 3.000 niños y niñas tuvieran un sitio para estudiar este mes de septiembre.

Sin embargo, ya se escuchan críticas sobre la calidad de los patios. "El IES era el doble o el triple de grande y ya se juntaba muchísima gente en los pasillos y en el patio. En este recinto a lo mejor se siente un poco claustrofóbico, pensamos que igual es demasiado poco", dice Carmen.

Estado de los barracones del Ceip Orba de Alfafar a pocos días del inicio de curso. / Germán Caballero

Hay también una carácterística común en su caso, el del Alfafar y el de Paiporta: ni una sola sombra y un suelo duro que se calienta demasiado. De ello ya se están quejando las ampas de la zona, aunque Conselleria tiene prevista la instalación de toldos.

El lado bueno de la tragedia

Daniela y Carmen reconocen que, al principio, en el mes de noviembre, estaban muy desmotivadas ¿Como concentrarse para estudiar cuando estás rodeada por la tragedia? Carmen sigue 11 meses después sin ascensor a pesar de que vive en un cuarto piso, pero más allá de eso y algún daño material, no han perdido demasiado en la riada.

"Era imposible no estar tristes y demostivadas. Teníamos compañeros que habían perdido la casa y ya ni se conectaban a las clases online. Fue muy complicado", narra Daniela, que quiere estudiar Trabajo Social.

Los barracones del Ceip Orba este martes. / Germán Caballero

Sin embargo, siempre hay un lado bueno cuando la gente lo pasa mal. Las que brillaron con fuerza en la tragedia fueron las profesoras. "Queremos destacarlo. Las profesoras y profesores se volcaron mucho con nosotras. Nos llamaban constantemente para ver si necesitábamos algo, incluso consiguieron ordenadores para que los que lo habían perdido todo pudieran conectarse a clases online", recuerdan.

Otra consecuencia de la dana ha sido la unión. "Después de esto notamos que la clase está mucho más unida y se apoya", dicen las dos. Esa actitud les hace volver a las clases de otra manera. Aunque todo sea un folio en blanco, como el mural tapado a brocha, ellas quizá puedan dejar su impronta y pintar encima.