Susto en Castelló al incendiarse un coche frente a un colegio durante la recogida escolar

Un coche ha ardido este lunes en la avenida Chatellerault de Castelló, justo en la zona donde se ubican los centros educativos Carles Salvador y el Censal.

El incidente se ha producido alrededor de las 14.30 horas, coincidiendo con la salida de los alumnos en el primer día de colegio del curso. El fuego ha generado momentos de alarma entre las familias que esperaban a la entrada de los centros para recoger a los escolares.

Se trataba de un coche blanco que ha quedado envuelto en llamas a escasos metros de los accesos a los centros educativos.

El suceso ha coincidido con una de las horas de mayor afluencia en la zona, lo que ha incrementado la preocupación inicial hasta que la situación ha podido ser controlada.