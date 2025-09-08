La izquierda agita las "contradicciones" de Mazón tras la carta de Vilaplana: "Desmonta sus versiones"

PSPV y Compromís han agitado este lunes la carta abierta difundida el pasado viernes por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, para apuntar a una misma conclusión: que el jefe del Consell miente. Es la consideración a la que han llegado tanto el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, como la delegada del Gobierno y líder de los socialistas en València, Pilar Bernabé, en sendas declaraciones ante los medios de comunicación 72 horas después del contenido de la misiva elaborada por la comunicadora.

Así, para Baldoví, la carta de Vilaplana "desmonta todas las versiones de Mazón e indica claramente que es un mentiroso y que no tiene vergüenza". En este sentido, ha apuntado a las horas dadas hasta la fecha por el entorno del 'president' sobre su actuación el día D. Hasta el momento, había defendido que llegó al Palau a las 18 horas para seguir la situación de la dana, pero la nueva información dada por la periodista retrasa hasta las 18:30 o 18:45 horas la salida de ambos del restaurante.

Joan Baldoví durante una intervención en Les Corts. / Miguel Ángel Montesinos

"Tenemos un presidente absolutamente irresponsable e indigno que, sabiendo que estaba teniendo llamadas de la consellera --Salomé Pradas--, prefirió estar hasta las siete menos cuarto en un restaurante antes que tomar el mando e intentar enviar un mensaje que seguro que hubiera salvado vidas", ha subrayado el portavoz parlamentario quien ha incidido: "Cuando ya sabía todo lo que estaba pasando, él prefería estar en El Ventorro en lugar de estar donde tenía que estar".

Foco en las llamadas

Reproche similar al que le ha lanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, que ha mencionado la misiva como otro elemento de "falsedad" que se ha situado "como denominador de todo lo que estaba pasando". En su caso, Bernabé ha puesto el foco en que Mazón "sí recibió llamadas" mientras estaba en El Ventorro, algo señalado por Vilaplana en su misiva, que afirmaba que estas "interrumpieron de manera continuada" su conversación, pero que no conoció el contenido de las mismas.

Ante ello, la dirigente socialista ha recordado que Mazón habló con Pradas hasta en cuatro ocasiones estando todavía en El Ventorro, pero que, sin embargo, también hubo momentos "donde la consellera llamó y no le cogió el teléfono". "¿Por qué no contestó?", se ha preguntado la líder del PSPV en València quien ha afeado los "cambios de versión" y las "contradicciones" de quien "tenía la responsabilidad" pero que "ni estaba ni se le esperaba" lo que demuestra la "despreocupación absoluta" que tenía el Consell en ese momento.

Pilar Bernabé reunida en la Delegación para seguir el episodio de la dana. / DGCV

Para Bernabé, la carta es "otro episodio más que vuelve ahondar en el dolor" de las víctimas y que deja a Mazón como "un elemento distorsionador en el entendimiento entre las administraciones". Es más, ha insistido en que la misiva de Vilaplana debería implica "la dimisión del president" porque "ni estaba, ni se le esperaba" y tenía "máxima despreocupación". Esto es lamentable, requiere única y exclusivamente dimitir.

La comunicación hecha por Vilaplana el viernes ha encendido a la izquierda respecto a las comparecencias en la comisión de investigación del Congreso para que sean tanto Mazón como la comunicadora los primeros en hacerlo tras las víctimas. "Deben aclarar de una vez por todas por qué tenemos un 'president' que miente reiteradamente", así como para que precisen "qué hizo realmente" el jefe del Consell en "aquellas horas" del 29 de octubre y por qué "no estaba donde tenía que estar y prefería estar en otros sitios", ha señalado el síndic de Compromís.