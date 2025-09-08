Camarero asegura que la carta de Vilaplana corrobora la versión de Mazón: "Estuvo comunicado"

La carta abierta que el viernes envió la periodista Maribel Vilaplana dando una nueva versión de lo ocurrido el 29 de octubre, asegurando que dejó el restaurante donde comía con el 'president' de la Generalitat a las 18:30 y no a las 17:30 horas, no ha cambiado el discurso del Consell sobre el devenir de ese día ni la actuación de Carlos Mazón al respecto. Más bien, según ha explicado la portavoz y vicepresidenta, Susana Camarero, la carta de la comunicadora "comprueba que era cierta la versión del president" sobre aquella comida.

En concreto, Camarero ha asegurado en una entrevista este lunes en À Punt que se queda con la parte de la carta de la comunicadora en la que "manifiesta que el president estuvo comunicado, recibiendo llamadas y manteniendo información con los responsables de Emergencias y la consellera [Salomé] Pradas". "Después de tantos bulos, falsedades, manipulaciones, se comprueba que era cierta la versión del president que recibía llamadas", ha remarcado la vicepresidenta primera del Gobierno autonómico.

No obstante, la número dos del Ejecutivo valenciano ha evitado señalar si Mazón ha mentido o no hasta la fecha al asegurar que estuvo a las 18 horas en el Palau de la Generalitat siguiendo la situación de la emergencia, una de las versiones dadas por Presidencia hasta la fecha. "La carta del viernes pasado lo que demuestra es que no estaba incomunicado, estaba comunicado e informado", ha insistido Camarero.

"Conciencia tranquila"

No ha sido la única defensa que ha realizado la vicepresidenta de la gestión del Consell y de sus miembros durante ese día. También ha reivindicado la labor que ella misma realizó aquella jornada a raíz de las críticas que ha recibido después de que la semana pasada se conociera que se conectó vía online durante 50 minutos al Cecopi al inicio de la sesión, pero que se salió de la sesión para acudir a una entrega de premios.

El presidente Mazón y la vicepresidenta Camarero, antes de entrar en la reunión del Cecopi del 23 de diciembre. / EP

En este sentido, Camarero ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila": "Hice dentro de mis competencias lo que podía hacer, no tenía participación en el Cecopi". Así, ha desgranado su agenda aquella jornada, señalando que desde las 8 de la mañana su equipo estuvo "trabajando" para atender a las personas sin hogar o a las residencias que dependen de su conselleria, algo que, ha agregado, queda reflejado en los chats que se publicaron sobre el grupo de este departamento.

Agenda cumplida

Con ello, ha indicado que acudió al pleno del Consell a las 9 de la mañana, después asistió a la mesa de diálogo con sindicatos y patronal y que por la tarde se convocó al Cecopi a las distintas conselleries para "saber que está pasando", aunque ha recordado que ni ella ni su departamento son miembros. En esta reunión, ha asegurado que su conselleria estuvo conectada "en todo momento" y que ella se conecta "al principio" donde comprueba que en esa reunión es una "mera espectadora" porque son los responsables de Emergencias y el Gobierno de España quienes están tomando decisiones.

Tras ello, "cumplo con mi agenda tal y como estaba prevista" aunque, ha indicado, "sin dejar ni un minuto a las residencias". De hecho, durante el acto asegura que está "atendiendo" las incidencias en estos centros. "No dejamos de estar preocupados", ha indicado, al tiempo que ha criticado que esta polémica "salga a la luz diez meses después", lo que, para Camarero "es una cortina de humo para tapar lo que pasó horas del Cecopi" y es que "quien tenía que dar información no la dio correctamente".