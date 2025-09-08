Compromís presiona al PP para que cite a Mazón a la comisión dana del Senado tras la carta de Vilaplana

Compromís aprieta para que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparezca en las comisiones de investigación de la dana del Congreso y el Senado. La formación ha puesto en marcha una ofensiva para poner estos organismos de nuevo en el foco tras las revelaciones que aporta la periodista Maribel Vilaplana, la persona que comió con el jefe del Consell el 29 de octubre y que en su carta abierta plantea una nueva cronología que amplía sensiblemente la estancia de Mazón en El Ventorro.

Tras encarrilar las negociaciones con los socios progresistas en la comisión del Congreso para citar a Mazón antes del aniversario de la tragedia, Compromís quiere presionar también en el Senado. Poco parece importar a la coalición el escenario muy diferente que hay en la cámara alta, donde el PP dispone de mayoría absoluta y controla por tanto los tiempos y las citaciones.

Pese a todo, el senador de Compromís, Enric Morera, ha registrado este lunes ante la Mesa del Senado una solicitud para la comparecencia "urgente e inaplazable" de Mazón, quien se ofreció a acudir voluntariamente a declarar en esta comisión el pasado enero pero que, pasados seis meses desde el arranque de la misma, todavía no ha acudido. Los populares sí que han promovido en ese tiempo, sin embargo, comparecencias de varios ministros por los incendios estivales.

En la petición registrada este lunes, Morera describe la carta abierta de Vilaplana como factor decisivo de este último movimiento. Defiende que la versión de la comunicadora sobre los horarios, donde sitúa el fin del encuentro "entre las 18.30 y las 18.45", "contradice las versiones iniciales" del Consell, que desde hace diez meses viene diciendo que Mazón llegó a su despacho "a las 18.00", lo que choca con el relato de la periodista. La Generalitat, con todo, no ha desmentido esta nueva cronología.

Conocer su actuación en El Ventorro

Un giro que según el senador de Compromís "refuerza la necesidad de conocer cuál fue la responsabilidad directa del president Mazón en la coordinación y dirección de la emergencia".

Además, asegura que "confirma" que el president "recibió numerosas llamadas institucionales y privadas, lo que demuestra que estaba plenamente localizable e informado de la situación de emergencia".

En concreto, Morera reclama que en esa hipotética comparecencia, Mazón dé explicaciones sobre "las comunicacioes recibidas durante el tiempo que permaneció en el restaurante El Ventorro, las decisiones que adoptó o dejó de adoptar en calidad de máximo responsable de la gestión de la emergencia y las instrucciones que transmitió a los responsables de seguridad, emergencias y protección civil".