Casi 4 millones de personas de 34 países, beneficiarias de la cooperación valenciana en 2024

Más de 3,8 millones de personas de 34 países, entre ellas dos millones de mujeres y niños se cuentan entre los beneficiarios de los programas de cooperación valencianos que se desarrollaron durante el año 2024. Son cifras que ha detallado la Generalitat en el Día de las Personas Cooperantes, que se celebra este lunes. Desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda han asegurado que las cifras "consolidan a la Comunitat Valenciana como referente en solidaridad y compromiso global".

Así lo ha destacado el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, en un acto al que han asistido más de medio centenar de organizaciones del ámbito de la solidaridad. En él se ha destacado la labor de las personas cooperantes, cuya "entrega" ha hecho posible el desarrollo de 254 actuaciones, entre ellas 166 proyectos de cooperación internacional y 74 intervenciones de acción humanitaria.

"Solidaridad incansable"

A este respecto, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo ha señalado que “la cooperación valenciana es un ejemplo de solidaridad que demuestra que desde nuestra tierra podemos cambiar vidas en todo el mundo”, y ha agradecido “a todos y a todas las cooperantes valencianos por su ayuda, por su esfuerzo y por su solidaridad incansable”.

Igualmente, Pedro Carceller ha reivindicado el trabajo realizado desde la Generalitat en materia de cooperación al desarrollo, “demostrando nuestro liderazgo y responsabilidad en la promoción de los derechos humanos, la paz y el desarrollo”.

Presupuestos y cooperación "como inversión"

Precisamente este lunes la Coordinadora Valenciana de ONGD solicitaba tanto al gobierno autonómico valenciano como a los gobiernos locales "que se refuercen y recuperen en los presupuestos para 2026 los fondos destinados a las políticas públicas de cooperación, en línea con los Acuerdos autonómico y locales firmados como compromiso electoral por las principales fuerzas políticas valencianas".

Denunciaban que, "por primera vez en 10 años, en 2025 se ha producido un recorte del 5% en las políticas públicas de cooperación de la Generalitat Valenciana, esto son, 3,6 millones de euros que se han dejado de invertir en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes". Pero en el acto de la Generalitat, Carceller aseguraba que “las políticas de cooperación no son un gasto, sino una inversión en humanidad y en futuro compartido”.

Ámbitos

Asimismo, el director general ha destacado “la importancia de la cooperación al desarrollo como herramienta que ofrece oportunidades laborales y de vida en los países, evitando que las personas tengan que migrar poniendo, en muchas ocasiones, en peligro su vida”.

Sobre los resultados presentados de incidencia en 2024, ha recalcado que incluyen intervenciones en ámbitos como la salud, la educación, el acceso al agua potable, la atención a personas desplazadas por conflictos y la protección de derechos humanos. Son iniciativas que han permitido responder a crisis humanitarias, mejorar el acceso a derechos básicos y fomentar el desarrollo sostenible en comunidades vulnerables. "Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración con organizaciones no gubernamentales valencianas y con socios internacionales, que han garantizado la eficacia y la transparencia de los recursos públicos destinados a cooperación", han destacado desde la Generalitat en un comunicado.

Mujeres y niños

Además, Carceller ha asegurado que un eje central de esta cooperación de la Generalitat ha sido la atención a las mujeres y niños. Más de dos millones han recibido apoyo directo en programas de salud, alfabetización, inserción laboral y fortalecimiento de derechos. Además, incide, estos proyectos han tenido un efecto multiplicador, que ha permitido contribuir al bienestar de familias enteras y al avance de sus comunidades. “Cuando ayudamos a una mujer, transformamos la vida de toda una comunidad”, ha subrayado Carceller.