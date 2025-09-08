Las autoridades valencianas pendientes de la evolución de la alerta naranja

Una nuevo episodio de lluvias intensas afecta a la Comunitat Valenciana en este inicio de semana. Para este lunes, hay activos diversos avisos de color naranja -riesgo importante- en las provincias de Castellón, Valencia (en la parte sur) y en Alicante, en su zona norte. Esta situación llevó ayer al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a decretar un aviso especial frente a este episodio de "lluvias intensas y tormentas", en el que recomendaba extremar la vigilancia y estar informado sobre la evolución de los avisos que se vayan produciendo a lo largo de la jornada de este lunes y martes.

Con el recuerdo de la dana del 29-O aún reciente, cerca de producirse su primer aniversario, las autoridades valencianas están pendientes de la evolución del episodio de lluvias. A las 11 horas, ha dado inicio una reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en l'Eliana, aunque previamente ya se ha celebrado diversas reuniones. A las 10 de esta mañana, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se ha reunido con el president Carlos Mazónpara informarle de las distintas acciones que está llevando a cabo la Generalitat con respecto a las lluvias.

Una hora antes, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha mantenido una reunión con las agencias estatales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, antes de desplazarse a l'Eliana para participar en la reunión del CCE. Tras el encuentro en la Delegación, la socialista ha defendido la "máxima coordinación" y ha instado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de los canales oficiales.

Pilar Bernabé reunida en la Delegación para seguir el episodio de la dana. / DGCV

Hasta 40 mm en una hora

El aviso naranja comienza a las 12 horas de este lunes. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de hasta 40 mm en una hora en el sur de la provincia de Valencia, donde además de las tormentas pueden ir acompañadas de "granizo fuerte" y rachas "muy fuertes de viento". En las comarcas con aviso amarillo activo, la acumulación prevista puede ser de hasta 60 mm en 12 horas.

Avisos previstos para el martes 9 de septiembre en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Para el martes, el episodio pierde intensidad y el nivel de riesgo desciende a color amarillo en el litoral de Valencia y Alicante y se mantiene naranja solo en el norte de la de Castellón y el litoral norte de Alicante.

Vueltas a la cronología del 29-O

La actual situación coincide con una nueva revisión de la cronología de lo que hizo el president Mazón en la tarde del 29 de octubre, después de la difusión de la carta de la periodista Maribel Vilaplana, con la que el popular comió ese día en el Ventorro, que ha retrasado la salida de ambos del restaurante hasta pasadas las seis y media de la tarde, una hora más tarde de lo que se creía hasta el momento. Esto sitúa a Mazón en el Ventorro durante cuatro de las siete llamadas que mantuvo con la ex consellera Salomé Pradas, antes de llegar al Cecopi. Entró al centro de Emergencias en l'Eliana a la 20.28 horas.