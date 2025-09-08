Poniendo a las danas en su sitio

Las tormentas septembrinas ya están aquí. Las comunidades mediterráneas viven un episodio que está haciendo crecer nubes colosales, cuya previsión es que dejen lluvias muy fuertes, granizadas y rachas de viento intensas. Tanto es así, que en las últimas horas han hecho desenfundar los avisos rojos de la AEMET en Tarragona, que implican un riesgo extremo por las lluvias, e incluso se ha decidido usar el sistema ES-ALERT para poner en guardia a la población del Baix Ebre y Montsià.

Esta alerta ha suscitado algunas críticas en el ámbito meteorológico, porque se ha lanzado cuando las nubes de tormenta aún no habían comenzado a crecer. Yo también la he visto algo precipitada, porque el riesgo de cometer un error aún era elevado y hay que ser muy certeros con esta herramienta, no puede ser concebida como algo usual, sino como una señal extraordinaria que llame a la acción.

Pero vaya, en estos días con riesgo de fenómenos muy adversos es fácil hablar desde el otro lado de la barrera, tiene que ser muy difícil estar en el ruedo y tomar decisiones para garantizar la seguridad de miles de personas. Esto es algo que no pensaron unos cuantos en octubre del año pasado. Sería por el picante de las patatas bravas. A mí me pasa.

Para este miércoles, desde Meteored estamos organizando un encuentro con los medios de comunicación para divulgar sobre las danas, evaluar las condiciones que tenemos este otoño para que se produzcan lluvias torrenciales y lanzar un pronóstico de brocha muy gorda, sobre lo que pueden deparar las próximas semanas. El modelo europeo sí que ofrece ya algunos indicios.

Hay que tratar de desmitificar el poder destructor de las danas, porque no todas dejan lluvias catastróficas. De hecho, gran parte de nuestra pluviometría anual se debe al paso de estas, que es más regular de lo que parece. En muchos casos son beneficiosas. Y, por otro lado, no todas las tormentas extremas son resultado de estas depresiones. Por ejemplo, las de las últimas horas se están produciendo por una vaguada -lengua de aire frío asociada al chorro polar-, no interviene una DANA -que es una depresión aislada del chorro polar.

Los expertos y los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo para explicar el alcance real de los episodios meteorológicos, siendo atractivos para aumentar nuestro público objetivo pero también rigurosos, evitando sobreestimar. Unos y otros. Y olvidando las repercusiones políticas que ahora parecen invadir todo.