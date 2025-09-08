“Que se ponga en duda el trabajo de las ONG hace mucho daño”

Si preguntas a la valenciana Isabel Trillo por qué le vale la pena ser cooperante, a pesar de los pesares, admite que ella misma se lo pregunta a veces. Se lo pregunta, a veces, cuando se cuestiona el trabajo de cooperación que hacen su organización y otras en Perú, donde trabaja desde hace dos años. Cuando escucha determinados discursos. Cuando es testigo de “vulneraciones de derechos humanos” o de problemas del país donde trabaja que le “atraviesan”. Pero, a pesar de los pesares, para Isabel, coordinadora de proyectos de Farmamundi en Perú, su trabajo vale la pena cuando puede poner su grano de arena en “proyectos que sí que producen cambios en la vida de las personas”.

Este lunes es el día de las personas cooperantes y la Coordinadora Valenciana de ONGD ha denunciado la “imposición de leyes y restricciones que limitan y persiguen la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos, por ejemplo en países como Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, Hungría o Kenia que cuentan con leyes que limitan el trabajo de las ONG”. Además, por primera vez en 10 años, en 2025 se ha producido un recorte del 5% en las políticas públicas de cooperación de la Generalitat, que ha dejado de invertir 3,6 millones de euros en esta materia.

"Vulnera la libertad de asociación y el acceso a la justicia"

Son solo dos muestras de que trabajar en cooperación no es fácil. Isabel Trillo es una de las profesionales que sufre este doble retroceso: por una parte, es de Meliana y trabaja para una ONG con base en la Comunitat Valenciana, Farmamundi, que recibe financiación de la Generalitat. Por otra parte, trabaja en Perú, donde crecen las dificultades de acceso y al trabajo de las organizaciones. Recientemente el Congreso de Perú aprobó una modificación de la Ley que reforma la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ahora, el Gobierno tiene la facultad de “controlar, supervisar y fiscalizar” a las organizaciones que reciben recursos de la cooperación técnica internacional, vigilando la “correcta utilización de los recursos que reciben”. De este modo, las organizaciones estarán obligadas a solicitar autorización previa de actuación a la agencia del Gobierno. “Es decir, que puede haber cierto poder de veto en determinados proyectos de cooperación, sobre todo en los que se trabaja litigio contra el estado, o casos de víctimas de violaciones de derechos humanos”, explica Trillo. “Vulnera la libertad de asociación y el acceso a la justicia, y nuestras organizaciones socias locales están preocupadas”, explica.

Infografía que muestra la labor de Farmamundi en Perú / CVONGD

No hace mucho, la propia Trillo trabajaba en una de estas organizaciones “socias locales” de otras. Comenzó en Bolivia, donde estuvo desde 2015 hasta 2019. Después se trasladó a Perú con otras organizaciones locales donde “ejecutaba intervenciones y campañas con población indígena, mujeres migrantes o redes de mujeres”, entre otras cosas. Ahora, en Farmamundi, coordina los proyectos de cooperación descentralizada -financiados por administraciones diferentes a las estatales-, que suelen durar, como máximo, dos o tres años. Este año, Farmamundi desarrolla en Perú un proyecto de prevención y erradicación de violencias en niñas y adolescentes en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y otro con la organización Desconcentro de desarrollo de salud infantil termprana y seguridad nutricional, entre otros aspectos. “Buscamos fortalecer las capacidades del personal de salud y educación, dotarles de equipamiento, acompañarles y hacer incidencia política”, explica.

"Determinados discursos provocan retrocesos"

“Trabajamos con fondos públicos y con personas”, explica. Esa es la complejidad del trabajo. Para su actual puesto, le ha sido muy útil la experiencia “de campo” o sobre el terreno anterior, que le ha permitido conocer las zonas y comunidades “de sierra y selva” donde actualmente inciden los proyectos de Farmamundi. “Trabajando en organizaciones locales entré en contacto directo con la población y eso me permitió conocer un país totalmente intercultural, con 45 lenguas indígenas diferentes, con mucha diversidad”, relata Trillo. Reconoce cierta barrera cultural “incluso en el trabajo, en la forma de expresarse” que el contacto con las organizaciones locales y con los propios beneficiarios de la cooperación le han llevado a derribar. “Fue como acercarme a las prácticas, a las costumbres, a lo que no se dice, entenderlo entre líneas”, destaca.

Es un momento especialmente complejo para la cooperación internacional, tanto en su Comunitat Valenciana de origen como en todo el mundo, reconoce. “El 0,7% del PIB es un compromiso histórico y simbólico que no se ha conseguido, y tenemos un apoyo político que no es sostenido, parece que muchas veces la cooperación se olvida”, denuncia. Cree que “determinados discursos” han dado lugar a retrocesos en este sentido: “Hacen que la sociedad se vuelva más insensible, más inhumana, que nos importemos más nosotros mismos y menos lo que pasa a nivel global”.

Señalamiento en la dana

Y un ejemplo de estos discursos lo ha podido ver durante la dana, cuando una ola de desconfianza hacia las organizaciones embarró todavía más la difícil situación tras la catástrofe. “Se desconfía del destino de los fondos públicos, pero tenemos auditorías, fiscalización, procesos administrativos muy tediosos”, detalla. Escuchar esos ataques al trabajo de las ONG “incomoda, molesta”. “Hace mucho daño”, lamenta, y reconoce que sus compañeros de Farmamundi que trabajaron durante la dana en la zona cero le dijeron sentirse señalados. “Pero a pesar de que te digan determinadas cosas, creo que tú sabes que lo has hecho bien, que has hecho que tenías que hacer”, considera.

“Ante situaciones límite, las sociedades reaccionan. pero es verdad que no tendría que ser solamente ante situaciones de emergencia”, critica Isabel Trillo. “Nos estamos convirtiendo en una sociedad que normaliza determinados discursos o situaciones, porque los vemos en los medios de comunicación, pero hay una parte de la gente que sigue organizándose, sintiendo que tiene que aportar de alguna manera”, celebra. Entre ellos, las personas jóvenes que siguen queriendo, como Isabel, ser cooperantes.