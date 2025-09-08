Directo: Todas las noticias del inicio de curso en la Comunitat Valenciana

Más de 900.000 alumnos regresan hoy a clase en Valencia, Castellón y Alicante. El inicio de curso casi un año después de la dana lo hará de manera atípica especialmente en la zona cero, donde casi 50.000 estudiantes de 115 centros vuelven a las aulas tras las terribles inundaciones del 29-O. De ellos, unos 3.000 iniciarán las clases en aulas prefabricadas, o barracones.

Pese a las obras en los centros hasta el último momento, las familias de la escuela infantil del CEIP Lluis Vives y Ausiàs March de Massanassa no podrán retomar las clases de sus hijos hasta el 11 de septiembre porque la instalación de los barracones no está completa. En Alfafar y Algemesí, los colegios tampoco abrirán hasta el jueves.

Pese a la sombra de la dana en la zona cero, el nuevo curso arranca con 18 nuevos centros educativos. Además, este curso es el primero en el que las familias han podido votar la lengua base en la que quieren que estudien sus hijos e hijas.