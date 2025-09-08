Doble aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana

Jornada adversa este lunes en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Las provincias de Alicante y Castellón y el sur de Valencia se mantienen en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas, que se han dejado notar con fuerza en zonas de la Ribera, con rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora en Carcaixent que han provocado caídas de ramas y han forzado el cierre de los parques y jardines de la localidad. También en Xàtiva se han registrado incidencias relacionadas con el temporal. Las fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora han provocado la caída de árboles y han obligado a cortar un tramo de la CV-645.

El Campello, en Alicante, ha decidido suspender las clases para este martes 9 de septiembre a modo de prevención. También se mantendrán cerrados los parques, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas ante el riesgo de fuertes precipitaciones. Más al sur, las localidades de Elx y Cox también ha suspendido las clases en coelgios e institutos para mañana.

Granizo en el interior

El interior de la provincia de Valencia registra también fuertes lluvias acompañadas de granizo en zonas de la Serranía, como Villar del Arzobispo.

Aviso especial de Aemet

Aemet ha emitido esta tarde un aviso especial por lluvias intensas y fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana. Según informa el organismo, desde hoy lunes hasta el miércoles 10 de septiembre se pueden generar fenómenos adversos de lluvias intensas en toda la Comunitat Valenciana con precipitaciones que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta entre 120 y 150 litros por metro cuadrado en 3/6 horas en el norte de Castellón. Estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en la zona sur de Valencia y norte de Alicante.

De hecho, los servicios de Emergencias vigilan de cerca la evolución de la situación porque existe la posibilidad de que el nivel de aviso pase a color rojo -riesgo extremo- en el norte de la provincia de Castellón. En el sur de Tarragona, la provincia limítrofe, ya se encuentra en este nivel de riesgo.

Fuertes lluvias hasta el miércoles

Según las previsiones de Aemet, las fuertes lluvias se mantendrán hasta el miércoles en la Comunitat Valenciana. Se mantienen los avisos naranjas durante toda la jornada del martes en el litoral sur de Valencia y la provincia de Alicante, y desciende a amarillo en el resto de la provincia de Valencia y Castellón. La situación se mantendrá inestable previsiblemente hasta las primeras horas del miércoles.