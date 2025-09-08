La FP inicia el curso escolar en huelga por los "recortes" en la jornada laboral del profesorado

El profesorado de Formación Profesional ha comenzado el curso escolar post-dana con una huelga. Los docentes piden a Conselleria que de marcha atrás en los "recortes" a la jornada laboral sobre todo para la modalidad de FP semipresencial, donde las horas lectivas pasan de 30 a 25 a la semana, lo que implica que serán necesarios menos profesores.

El colectivo docente ya había encadenado varias protestas en la sede de Conselleria y este verano anunció el paro total. Además, pronto anunciarán -dicen- su calendario de movilizaciones. Así, si el curso escolar ya se preveía tempestuoso por la mala relación del conseller Rovira con los sindicatos y los barracones para afectados de la dana que no están listos, la FP suma un nuevo frente a la gestión de la administración educativa.

Protesta del profesorado de FP por la huelga del inicio de curso escolar. / Germán Caballero

Los docentes se quejan de que, con esta decisión, la calidad educativa se verá muy afectada porque se recortan horas clave para el profesorado, como son las tutorías, coordinaciones, formación en empresa u orientación al alumnado. Y sin embargo, con la entrada en vigor de la FP Dual se aumenta la carga burocrática en todas ellas. Dicho de otra forma, el profesorado denuncia que tendrá menos horas para realizar más faena.

Esto supone, según critican los docentes, no poder dar una atención personalizada al alumnado o incluso tener que realizar horas extras no remuneradas en sus casas para sacar adelante a todos los estudiantes. En suma, una "pérdida de la calidad educativa".

El profesorado experto

El profesorado experto es una figura que actúa como conexión con el mundo laboral de todos los ciclos de FP. Es una persona con mucha experiencia en un trabajo relacionado con la FP, que además da clase al alumnado para que puedan tener una visión y un conocimiento muy práctico de las cosas.

Protesta del profesorado de FP. / Germán Caballero

Es una figura muy valorada, pero en los últimos años ha sufrido un cambio legal que la ha puesto patas arriba. Antes los propios centros escolares escogían a su profesorado experto, pero ahora eso se ha cambiado por un sistema de bolsas similar al del resto de docentes.

Un sistema que, según critican los profesores, no funciona todo lo bien que debería y está provocando retrasos. "Mañana a lo largo del día saldrá el listado y la contratación esperamos que sea de 15 días a un mes, pero los chicos están ya en las aulas, así que van a estar sin un profesor por lo menos ese tiempo", cuenta un docente experto.

Recorte de salario

Igual que los profesores de la modalidad semipresencial ellos también van a sufrir un recorte en el tiempo de docencia. "Nos dejan las horas complementarias prácticamente a la mitad, con lo cual no vamos a poder atender bien al alumnado, y a eso se suma que veremos cómo se recorta nuestro sueldo y muchos de nosotros cobraremos el salario mínimo o un poco menos", reivindica.

Muchos de estos profesores tienen también un trabajo en el sector privado y realizan labores de docencia por vocación, ya que antes de la reforma tampoco se pagaban salarios demasiado altos. Tras eso, según critican los profesores de FP, muchos piensan en dejarlo. "De las 400 plazas que han salido hay unas 100 que no tienen profesor", critican.

Apoyo del sindicato de estudiantes

Además de los principales sindicatos educativos (Stepv, CC OO y UGT) en la protesta, también estuvo presente el Sindicato de Estudiantes, que se sumó a la concentración para dar apoyo a sus profesores y profesoras.

"Estamos viendo que hay IES y coles que no abren porque no están en condiciones, y que en muchos otros falta profesorado, o material. Deberían apostar más por la educación pública e invertir más recursos en nuestra formación", explica Mario Tercero, del sindicato.