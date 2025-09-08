El IES Rafelbunyol denuncia que no tiene personal en administración ni en conserjería

La comunidad educativa de la IES Rafelbunyol (la asamblea del Claustro, AFA y Consejo Escolar) lleva días reivindicando la "urgente contratación de Personal de Administración y Servicios en el centro", ya que desde hace meses el instituto está sin una persona en administración y otra en conserjería.

Esta situación se da desde finales del curso pasado y todavía no se ha resuelto, "con las graves repercusiones que tiene para el funcionamiento del centro en todos los aspectos, especialmente ahora que se inician las clases: control de accesos y salidas, matriculaciones, gestión de Web Familia y aspectos relativos al día a día del trabajo de docentes y equipo directivo", reivindica el ampa.

Las familias y la asamblea del Claustro del IES Rafelbunyol consideran que "esta falta de personal dificulta gravemente la apertura del centro, aunque por responsabilidad profesional, y al confiar en una rápida solución por parte de la Administración, se ha decidido iniciar la actividad lectiva a pesar de la situación crítica".

De momento, desde las instituciones se ha informado el centro que, en principio, la contratación del PAS podría atrasarse hasta tres meses, cosa que hace que la comunidad educativa "considere inaceptable esta falta de previsión".

Reclamación del ayuntamiento

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ya manifestó hace unos meses que “la situación actual de la IES Rafelbunyol es inaceptable y evidencia una grave falta de previsión y compromiso por parte de la administración autonómica. No podemos permitir que la comunidad educativa de nuestro municipio se vea perjudicada por la carencia de personal esencial. Desde el Ayuntamiento exigimos una solución inmediata para nuestro instituto afronto el próximo curso con normalidad”.

Por su parte, el regidor de Educación, Alfons Lucas, declaró que “ante esta situación extrema, se hace difícil que los docentes puedan desarrollar su tarea docente. Tampoco entendemos como, siendo un centro de más de 600 alumnos, solo nos dotan con una persona administrativa, cuando hay centros con menos alumnado que tienen más personal administrativo”. En este sentido, ha reclamado “que se dote el IES Rafelbunyol con el personal que le corresponde para que nuestros docentes puedan continuar formando a los jóvenes de Rafelbunyol con dignidad y calidad”.