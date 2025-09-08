Intersindical pide citar a Camarero como testigo en la causa de la dana

La jueza que instruye la causa sobre los fallecidos por la dana del 29 de octubre deberá decidir si cita como testigo a la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero. Intersindical, que actúa como acusación popular dentro de la causa, ha solicitado que se llame a la responsable de Servicios Sociales para que comparezca como testigo en el Juzgado de Catarroja en el que se instruye el caso como han hecho, entre otros cargos, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Así consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico presentado por el sindicato al juzgado que investiga la causa. En este sentido, la representación de Intersindical en la causa sostiene su solicitud en la conexión telemática de 40 minutos (entre las 17 y las 17:40 horas) que hizo la vicepresidenta a la reunión del Cecopi el 29 de octubre y tras la que aseguró en rueda de prensa que en ese lapso temporal "no se habló de ningún riesgo vinculado a la presa de Forata".

Sin embargo, según señala en el documento presentado por el sindicato este lunes, las declaraciones de Camarero "contradicen todas las que se han producido a lo largo de la instrucción" en las que sí que se señala que en esos 40 minutos sí que se habló de la presa que vierte sus aguas sobre el río Magro y que durante esa jornada llegó a situarse en el escenario 2 de emergencia.

Es por ello que Intersindical, como acusación popular dentro del procedimiento, reclama la citación de la también portavoz del Ejecutivo autonómico como testigo "al objeto de aclarar qué situaciones de emergencia fueron tratadas [en el Cecopi] durante el periodo de tiempo en el que estuvo conectada, y qué medidas se tomaron al respecto". Cabe recordar que bajo esta figura han declarado ante la justicia tanto Bernabé como Mompó como representantes políticos y están pendientes otros cargos como el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

Más técnicos, en octubre

Por otra parte, la jueza encargada del caso sí que ha decidido y ordenado una nueva serie de declaraciones de más testigos en la causa de responsables técnicos de Emergencias de la Generalitat, del 112 y del Consorcio Provincial de Bomberos. En este sentido, ha citado para el próximo 7 de octubre a un técnico de operación de Emergencias de la Generalitat mientras que ocho días después deberá comparecer en la misma calidad de testigo un técnico de comunicación de este departamento.

El 20 de octubre deberá prestar declaración un operador de comunicaciones y Emergencias, una semana después será la jefa de servicio de Coordinación del 112 quien deberá comparecer y el día siguiente será el turno de un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Estas llegarán después de la de Polo, el 19 de septiembre; el oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Alonso Herrerías, el día 10 de septiembre, y un técnico forestal del mismo consorcio, Antonio Mira Puerto, el día 3 de octubre.