El general José Gonzálvez Vallés, nuevo Jefe de Apoyos del CGTAD y Jefe de Comunicación del Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en España

El general de brigada José González Vallés acaba de tomar posesión como nuevo Jefe de Apoyos del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) y Jefe de Comunicación del Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en España (NRDC-ESP).

El acto de toma de posesión se celebró el pasado viernes en las sedes de València (Convento Santo Domingo) y de Bétera (Base Jaime I), bajo la presidencia del teniente general Luis Sáenz Rocandio, Jefe del CGTAD y del HQ NRDC- ESP.

"Trabajo en equipo"

Al acto asistieron su familia y diversas autoridades militares, entre las que se encontraba el general Jose Manuel Roy Calvo, Comandante Militar de Valencia y Castellón. El general Gonzálvez expresó su agradecimiento por la "confianza" depositada en él "para afrontar la tarea encomendada, su voluntad de acometer este nuevo desafío con ilusión y su confianza en el trabajo en equipo".

Por su parte, el teniente general destacó la importancia para la unidad de contar con un nuevo general "de amplia experiencia profesional, llamado a impulsar la acción del CGTAD en su servicio a España", según ha informado el CGTAD en un comunicado.

El nuevo Jefe de Apoyos del CGTAD y de Comunicación del NRDC-ESP ingresó en la Academia General Militar en 1988 con la XLVIII Promoción y obtuvo su despacho de teniente de Infantería en julio de 1993. Es diplomado en el Colegio de Defensa de la OTAN, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y en Montaña, Guerra Invernal en Noruega, CIMIC, Aptitud Pedagógica para Oficiales, así como diversos cursos OTAN.

La Legión

Sus primeros destinos los desempeñó en unidades de la Legión (Tercio Gran Capitán, 1º de la Legión, en Melilla) y Montaña (Estado Mayor de la Brigada de Montaña y 1ª Compañía de Cazadores en el Batallón Pirineos, en Jaca).

Posteriormente, ocupó puestos en el Estado Mayor del Ejército de Tierra (División de Operaciones), de profesor en el Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Consejero Técnico en el Gabinete Técnico del Ministro de Defensa, Academia General Militar, Dirección General de Política de Defensa, en el Área de Diplomacia de Defensa y el Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército.

En agosto de 2024 ascendió al empleo de Oficial General y fue destinado como Segundo Jefe de la Comandancia General de Ceuta., Cuenta con cuatro misiones en el exterior: Albania, Kosovo, la Antártida y Mali; habla inglés y francés; tiene un Master en Paz, Seguridad y Defensa del instituto Universitario 'Gutiérrez Mellado' y está en posesión de diversas condecoraciones nacionales e internacionales.