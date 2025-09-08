La jueza de la dana rechaza pedir el audio de À Punt del Cecopi y la localización del móvil de Pradas y Argüeso

La jueza de Catarroja, que investiga la causa de la dana, ha decidido rechazar la solicitud de unos posibles audios captados por las cámaras de À Punt, grabado supuestamente sin imagen durante del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) del 29 de octubre, solicitada por la acusación popular de Ciudadanos. Al mismo tiempo, ha descartado también solicitar la triangulación de los teléfonos móviles (personales y profesionales) de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa, entre las siete de la mañana del 29 de octubre y las cinco del día siguiente.

La instructora entiende que la primera de las diligencias solicitadas podría afectar al secreto profesional de los medios de comunicación "reconocido constitucional y jurisprudencialmente". Además, especifica que en el procedimiento ya se han incluido las grabaciones de los programas emitidos ese día por la televisión autonómica. En cuanto al segundo asunto, considera que no puede accederse a ella, según la juez, por el carácter imprudente de los delitos de investigación, los homicidios y lesiones objeto de la causa. En adición, defiende que debe "considerarse prevalente el derecho a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones del investigado", citando un auto anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La exconsellera Pradas, el día de su declaración. / Biel Aliño/Efe

Nuevos testimonios

La magistrada sigue adelante con la instrucción de la causa de la dana y ha fijado fecha para la declaración de nuevos testigos. A lo largo de los días 7, 15, 20, 28 y 29 de octubre -este último coincidirá con el primer aniversario de la tragedia-, tomará declaración a dos técnicas de operación de Emergencias, un operador de comunicaciones y emergencias, la jefa de servicio de coordinación del 112 y un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

La defensa de Argüeso

Estos nuevos autos se producen un día después de que el abogado del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha insistido a la jueza que instruye la causa penal por la dana en la necesidad de escuchar a los guardias civiles que redactaron un informe sobre la cronología de los hechos, al tiempo que se opone a la sanción que la magistrada ha propuesto estudiar contra él por sugerir que su marido participa en interrogatorios, según lo publicado ayer por la agencia EFE.