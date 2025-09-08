La líder de Podem se lanza a escanciar sidra

Lograr que un hilo líquido golpee a una distancia de metro y medio en uno de los bordes inclinados del vaso. Es el objetivo de escanciar sidra, un acto complicado, con su técnica propia y de la que ha querido aprender la líder de Podem, María Teresa Pérez, que ha lucido desde Asturias su capacidad para poder ejecutar esta forma de servicio tan particular.

Pérez ha acudido hasta Oviedo para acompañar a los representantes de Podemos en este territorio en el Día de Asturias, que ha tenido, cómo no, su momento para escanciar sidra. Así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde además de compartir una fotografía sirviendo la sidra, ha escrito: "Iniciamos el curso con este pueblo luchador para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa y en paz. Gracias por la invitación Diego Ruiz de la Peña".