Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio "muy inestable"

La Comunitat Valenciana se enfrenta a dos días de intensas precipitaciones. Se trata de un episodio "muy inestable" como lo ha definido el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) celebrada esta mañana en l'Eliana. De hecho, los servicios de Emergencias vigilan de cerca la evolución de la situación porque existe la posibilidad de que el nivel de aviso pase a color rojo -riesgo extremo- en el norte de la provincia de Castellón. En el sur de Tarragona, la provincia limítrofe, ya se encuentra en este nivel de riesgo.

"Tenemos que estar atentos a la situación que pueda haber en cada momento -, ha expresado el titular de Emergencias- y ser muy precavidos según la evolución de la situación. Lo importante es transmitir la necesidad de activar los mecanismos de alta protección". Asimismo, Valderrama ha pedido a la ciudadanía estar informada a través de la web del 112 y ponerse en contacto con este servicio "en cualquier situación de emergencia". Entre los consejos, ha destacado dos: no cruzar vados inundables y extremar la precaución en carretera en caso de "lluvias intensas".

Una de las zonas que centran la atención de Emergencias es la zona cero de la dana del 29-O, cuya cifra de víctimas mortales asciende a 228 personas. Aunque el nivel de aviso es amarillo en estas comarcas, Emergencias mantiene la "máxima precaución" y mantiene activos todos los servicios de emergencias.

Pendientes de la evolución

La celebración de la reunión del CCE llega tras una intensa mañana de reuniones de las diferentes autoridades con la lluvia como tema central. A las 10 de esta mañana, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se ha reunido con el president Carlos Mazón para informarle de las distintas acciones que está llevando a cabo la Generalitat con respecto a las lluvias.

Carlos Mazón en su reunión con Juan Carlos Valderrama este lunes. / Biel Aliño / EFE

Y una hora antes, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha mantenido una reunión con las agencias estatales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, antes de desplazarse a l'Eliana para participar en la reunión del CCE. Tras el encuentro en la Delegación, la socialista ha defendido la "máxima coordinación" y ha instado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de los canales oficiales.

Pilar Bernabé reunida en la Delegación para seguir el episodio de la dana. / DGCV

Dos días de lluvias

El aviso naranja comienza a las 12 horas de este lunes. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de hasta 40 mm en una hora en el sur de la provincia de Valencia, donde además de las tormentas pueden ir acompañadas de "granizo fuerte" y rachas "muy fuertes de viento". En las comarcas con aviso amarillo activo, la acumulación prevista puede ser de hasta 60 mm en 12 horas. Para el martes, el episodio pierde intensidad y el nivel de riesgo desciende a color amarillo en el litoral de Valencia y Alicante y se mantiene naranja solo en el norte de la de Castellón y el litoral norte de Alicante.