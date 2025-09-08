Mazón atendió desde El Ventorro cuatro de las siete llamadas con Pradas el 29-O

La gestión de la dana del 29 de octubre se escribe a través de cronologías y de horas concretas. Las 9.41, cuando Aemet elevó el nivel de riesgo a rojo en toda la provincia de Valencia; las 12.20, cuando la CHJ declara la alerta hidrológica en el barranco del Poyo (ya había hecho lo propio antes en el río Magro); las 15.00, cuando se solicita la UME por primera vez (y arranca la comida de Carlos Mazón en El Ventorro); las 17.00, cuando se constituye el Cecopi; las 18.49, cuando la riada comienza a anegar l'Horta Sudo las 20.11, cuando por fin se envía el Es Alert a la población, entre otras muchas.

Por eso, cualquier cambio en esa línea temporal como el que plantea la nueva versión aportada por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, obliga a revisar algunos de los acontecimientos destacados de aquella negra jornada. Diez meses después, la comunicadora retrasa sensiblemente el final del ágape, que hasta ahora tanto ella como el equipo de Mazón ubicaban antes de las 18.00 horas, pero que ahora Vilaplana pospone a "entre las 18.30 y las 18.45".

Al cruzar estos nuevos horarios con otro de los elementos clave, las llamadas de Mazón (las que se conocen a través de sus propias revelaciones y de los listados aportados a la causa judicial por la investigada Salomé Pradas, pues el Consell ha negado en repetidas ocasiones el registro oficial), se observa que gran parte de las comunicaciones entre el president y su consellera de Emergencias se produjeron con el primero todavía en El Ventorro y no desde su despacho del Palau, como se deducía de la primera versión aportada por el Consell.

Cecopi del 29 de octubre, con Salomé Pradas y Emilio Argüeso. / EUROPA PRESS

El Ventorro y Forata

La tarde del 29 de octubre, Mazón y Pradas hablan por teléfono un total de 12 minutos y 42 segundos distribuidos en siete conversaciones. Hubo otros cinco intentos fallidos, la mayoría a iniciativa de la entonces consellera. Hasta ahora y según la primera versión relatada por Presidencia y respaldada por Vilaplana, sólo la conversación de las 17.37, que duró dos minutos y fue la primera del día (ambos coincidieron por la mañana en el pleno del Consell), habría tenido lugar con el president en el restaurante. El resto las habría atendido ya desde su despacho.

Para cuando contacta con Pradas a las 17.37, además de la agónica situación de la zona de Utiel donde ya había desaparecidos, en el Cecopi (donde estaba la exconsellera) ya se miraba con preocupación a la presa de Forata. El jefe de Aemet en la C. Valenciana, José Ángel Núñez, también conectado a la reunión, comenta en un chat interno de la agencia la "situación crítica" del embalse.

"Casi desbordándose. Están pensando en evacuar", "hablan incluso de que no descartan rotura de presa". Son las 17.34 horas, tres minutos antes de esa primera comunicación telefónica entre Mazón y Pradas. El president no había atendido dos intentos previos de la exconsellera, a las 12.52 y a las 16.29 horas.

La Generalitat lleva meses manteniendo que Mazón "llegó a las 18 horas al Palau de la Generalitat, desde donde continuó siendo informado puntualmente junto a su gabinete de la evolución de la situación provocada por la dana a través de la información que le trasladaba todo el personal de la Generalitat que estaba presencialmente en la reunión del Cecopi".

Fachada del restaurante El Ventorro, en el centro de València. | F. Bustamante / L-EMV

Continuó en el restaurante

Sin embargo, según la nueva cronología de Vilaplana y que no ha sido rebatida por la Generalitat hasta el momento, Mazón continuaba en El Ventorro cuando atendió otras dos llamadas de Pradas, a las 18.16 y a las 18.25 horas. Hay una cuarta llamada, en ese caso del president a la exconsellera, a las 18.30 horas, la horquilla más temprana en la que Vilaplana sitúa el fin del encuentro.

Son los momentos decisivos de la emergencia y también los de mayor actividad en el teléfono del president, que pese a todo no parece alterar sus planes. La llamada de las 18.16 horas con Pradas es con diferencia la más larga de las que mantienen ambos dirigentes esa tarde, prolongándose durante 7 minutos.

La nueva versión de Vilaplana que amplía la estancia de Mazón en el local no ha sido rebatida por el Consell

En total, de los algo menos de 13 minutos que ambos conversan telefónicamente ese día, más de 10 minutos son con el president todavía en el restaurante. En ese lapso también habla con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en dos ocasiones, y con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Llamadas "continuadas" y "ninguna inquietud"

En su carta abierta, Vilaplana constata esta actividad en el móvil del jefe del Consell. "En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracterizan".

Esa despreocupación de Mazón en la que incide Vilaplana sorprende más todavía teniendo en cuenta esta nueva secuencia temporal, ya que hasta ahora el final de la comida se ubicaba en una franja más temprana de la tarde en la que, por tanto, había menor constancia de la magnitud y consecuencias de las lluvias.

La comunicadora también hace referencia a este hecho en su carta: "En su momento, en medio de la vorágine con que se desencadenaron los hechos, el desconcierto y la presión vivida, sinceramente no dimensioné la importancia de ese desfase horario inicial que se hizo público. Sin embargo, con la distancia del tiempo y tras hablarlo con las personas más cercanas, he considerado necesario aclarar también ese punto", señala.

Mazón tardó más de una hora en volver a llamar a Pradas tras salir del encuentro con Vilaplana

Dos horas siguen en blanco

La nueva cronología planteada por Vilaplana no permite sin embargo recomponer al completo los pasos de Mazón. Sigue habiendo casi dos horas en blanco, el tiempo que transcurre desde su salida de El Ventorro hasta su llegada al Cecopi, a las 20.28 horas. No hay constancia de que estuviera en el Palau como asegura la Generalitat, que borró las grabaciones de seguridad y niega también la geolocalización del president.

En cualquier caso, el registro de llamadas que Mazón aireó en Madrid sin aportar documentos oficiales refleja una caída en su actividad telefónica en ese intervalo. A las 18.48 habla con Paco González, director general de Comunicación y Relaciones Instituciones y a las 18.57, en dos ocasiones, con Juanfran Pérez Llorca, su número dos en el PPCV. Ahí empieza un período de casi 40 minutos en los que Mazón no declara ninguna llamada e incluso no responde a un intento de comunicación de Pradas a las 19.10.

Tampoco contesta a un segundo intento de la exconsellera, a las 19.36. Dos minutos antes sí que había hablado con Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras. Tras casi hora y cuarto sin contactar con nadie del Cecopi, Mazón llama a Pradas a las 19.43. Lo haría de nuevo a las 20.10, un minuto antes del envío del Es Alert, si bien Pradas sostuvo ante la jueza que el president no tomó parte en el envío del SMS, y una última vez a las 20.19, nueve minutos antes de su llegada al Cecopi. Estas dos llamadas fueron omitidas por Mazón cuando desveló su registro telefónico.