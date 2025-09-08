Mazón pide el Debate de Política General con un par de erratas

La tramitación para que las Corts celebre el Debate de Política General, la cita con la que se inicia el curso parlamentario y que suele ser uno de los momentos más destacados en la política valenciana, ya está en marcha. El pistoletazo de salida lo ha dado el propio 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que en un escrito ha solicitado comparecer para realizar "la declaración de política general referida a la Comunitat Valenciana", un texto que pese a su importancia, ha llegado con erratas.

"De conformitat amb allò que establix l'article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 77 del Reglament de Les Corts sol-licite comparéixer davant Les Corts pera realitzar la declaració de política general referida a la Comunitat Valenciana", señala Mazón en el documento registrado en la cámara, en valenciano, con errata en el 'pera' [sic], en lugar de 'per a'.

Tras ello, añade: "Cos que es demana als efectes de Ia seua tramitació i convocatòria de la corresponent sessió plenaria, d'acord amb el calendari qμe aprove la·Mesa de Les Corts i la Junta de Síndics", con una nueva errata, esta vez, el olvido de una letra, la "a", en "cosa" al inicio del párrafo. No obstante, sea con o sin erratas, en castellano o valenciano, el principal debate parlamentario del curso, con permiso del de presupuestos, empieza su cuenta atrás y este martes la junta de síndics decidirá su día.