Podemos pide a la jueza citar a Vilaplana como testigo en la dana

El nombre de Maribel Vilaplana vuelve a formar parte de la instrucción de la causa de la dana. La carta abierta escrita por la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre ha supuesto nuevas revelaciones sobre los horarios y la actuación realizada ese día por parte del 'president' de la Generalitat hasta el punto que Podemos, una de las acusaciones populares en la causa, ha reclamado a la jueza de instrucción que se le cite para que declare como testigo.

Así consta en el escrito presentado por la formación morada, una de las acusaciones populares que están en la causa, al juzgado de instrucción correspondiente. Podemos justifica que "interesa" que se le llame a declarar como testigo para que "detalle qué llamadas recibió el Sr. Presidente, en qué momentos, sobre qué cuestiones y cuál fue su reacción, para terminar de vislumbrar cómo fue el proceso de toma de decisión del envío del mensaje ES ALERT".

Los morados hacen esta reclamación adjuntando y citando la misiva hecha pública el pasado viernes por la periodista. En esta, indica: "En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracterizan".

La tarde del 29 de octubre, Mazón y Pradas hablan por teléfono un total de 12 minutos y 42 segundos distribuidos en siete conversaciones. Hubo otros cinco intentos fallidos, la mayoría a iniciativa de la entonces consellera. Hasta ahora y según la primera versión relatada por Presidencia y respaldada por Vilaplana, sólo la conversación de las 17.37, que duró dos minutos y fue la primera del día (ambos coincidieron por la mañana en el pleno del Consell), habría tenido lugar con el president en el restaurante. El resto las habría atendido ya desde su despacho.

Sin embargo, según la nueva cronología de Vilaplana y que no ha sido rebatida por la Generalitat hasta el momento, Mazón continuaba en El Ventorro cuando atendió otras dos llamadas de Pradas, a las 18.16 y a las 18.25 horas. Hay una cuarta llamada, en ese caso del president a la exconsellera, a las 18.30 horas, la horquilla más temprana en la que Vilaplana sitúa el fin del encuentro.

Desestimado en mayo

Es precisamente esta mención a las llamadas la que para Podemos supone de interés que se le pueda citar como testigo. Cabe recordar que esta no es la primera vez que una de las acusaciones populares reclama convocar a la periodista para que declare como testigo en la causa, no obstante, hasta la fecha, tanto la Fiscalía como por parte de la jueza han rechazado citarla. Podemos confía en que la carta abierta cambie esta decisión pese a que la jueza ha esquivado incidir, de momento, en la actuación de Mazón.

La jueza instructora desestimó la petición de declaración de Vilaplana, formulada por un abogado de la acusación, el pasado mes de mayo por considerar que no era "factible" desplazar el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, dada su condición de aforado y el hecho de que no es parte en el procedimiento. En opinión de la jueza, la declaración de esta periodista "estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del president durante dicho día", algo que no es posible por su condición de aforado.