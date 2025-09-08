El PSPV deja al Ayuntamiento de Moncada la decisión sobre su concejal tras la pelea

Cualquier decisión sobre Martín Pérez Aranda, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada que se enzarzó el pasado sábado en una pelea con un grupo de jóvenes por los insultos contra Pedro Sánchez, vendrá del propio consistorio y no de su partido, el PSPV. La dirección autonómica de la formación ha dejado en manos de la alcaldesa y de la corporación local la actuación respecto a su edil después de que este haya pedido disculpas por su comportamiento.

Así lo señalan fuentes del partido que se desmarcan de cualquier acción contra su concejal. Según los estatutos de la formación, es la dirección 'de país', la que encabeza Diana Morant, la que tiene la competencia sobre los representantes públicos de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Sin embargo, el PSPV prefiere mantenerse al margen y dejar que sea el partido a nivel local el que tome cualquier tipo de decisión al respecto, desde quitarle las competencias hasta que deje el acta.

En la formación no hay una postura unánime sobre el suceso ocurrido el pasado sábado cuando Pérez se abalanzó sobre un grupo entre jóvenes, que gritaban "Pedro Sánchez hijo de puta", en una verbena de la localidad. El concejal, que ha admitido que debería "haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario", ha asegurado que saltó desde el escenario para intentar frentar una supuesta "pelea". No obstante, estas explicaciones no convencen a todos dentro del PSPV y hay voces internas que reclaman una reflexión y que dimita.

Lo cierto es que en el vídeo, el también marido de la alcaldesa Amparo Orts, hace un corte de mangas a un grupo de jóvenes que le llaman "rojo" y seguidamente corean "Pedro Sánchez, hijo de puta", por lo que se lanza desde las tablas directamente a ellos, tal como se aprecia en las imágenes: "En ese instante me resbalé y los jóvenes me cogieron", aclaraba Pérez Aranda en una primera versión ofrecida a Levante-EMV. La seguridad del evento también acudió al encontronazo para disolverlo y uno de ellos acabó en calzoncillos tras varios empujones, tal y como ha confirmado el mismo edil.

Críticas de PP y Vox

Según testigos presenciales, no había ninguna pelea entre el público en el momento en el que se desencadenaron los hechos, únicamente cánticos contra el Presidente del Gobierno. Tal como relatan estas fuentes, la pelea se inicia cuando el concejal salta en actitud agresiva del escenario, como se puede observar en el vídeo publicado por Levante-EMV.

Esta pelea ha salido de los límites locales de la disputa. El PP pidió a través de la cuenta del grupo municipal la dimisión del concejal, una petición a la que se ha sumado este lunes el número dos de la formación y portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. "Esta persona no puede ocupar un cargo público. La violencia no tiene cabida en democracia. Debe dimitir hoy mismo", ha señalado en X. También el síndic de Vox, José María Llanos, ha cargado contra el edil. "Inaceptable; triste; muy grave. Un representante político no puede, ni debe lanzarse contra unos jóvenes, con actitud amenazante", ha señalado en su perfil de redes sociales.