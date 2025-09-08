Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València
Numerosas carreteras registran atascos desde primera hora de la mañana
València
La mañana en la que los estudiantes regresan a las aulas está siendo especialmente complicada en las carreteras valencianas, donde numerosos atascos se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València hasta el punto de sumar globalmente casi 40 kilómetros de retenciones, según la información recogida en la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los puntos más complicados pasadas las ocho y media de la mañana son la A-7, con nueve kilómetros de atasco en dos localizaciones diferentes, y la V-30, con más de 10 kilómetros en tres lugares distintos.
Carreteras con retenciones en Valencia
Los principales problemas de tráfico de esta mañana en València y el área metropolitana se ubican en las siguientes carreteras:
- V-30: 2 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, en sentido Puerto
- V-30: 3,5 kilómetros entre Mislata y Horno de Alcedo, en sentido Puerto
- V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, en sentido hacia la A-7
- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma (Paterna) y Cruz de Gracia, en sentido Ademuz
- CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, en sentido València
- CV-35: 1,5 kilómetros entre La Coma (Paterna) y Burjassot, en sentido València
- A-7: 1,5 kilómetros entre Massarrojos y Cruz de Gracia, en sentido Alicante
- A-7: 7,5 kilómetros entre la Malla y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona
- V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, en sentido València
- V-31: 3 kilómetros entre Silla y Albal, en sentido hacia la capital del Túria
- CV-30: 1,7 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, en sentido hacia la V-30
- CV-30: 1,5 kilómetros entre Quart de Poblet y Terramelar, en sentido València
- V-21: 3 kilómetros entre Alboraia y València, hacia la capital del Túria
- CV-36: más de 2 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, en sentido València
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- La Comunitat Valenciana, en alerta naranja por tormentas con granizo este lunes
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
- La izquierda acelera la comparecencia de Mazón en el Congreso tras la nueva versión de Vilaplana
- Cambia el tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana