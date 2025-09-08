Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València

La mañana en la que los estudiantes regresan a las aulas está siendo especialmente complicada en las carreteras valencianas, donde numerosos atascos se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València hasta el punto de sumar globalmente casi 40 kilómetros de retenciones, según la información recogida en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los puntos más complicados pasadas las ocho y media de la mañana son la A-7, con nueve kilómetros de atasco en dos localizaciones diferentes, y la V-30, con más de 10 kilómetros en tres lugares distintos.

Carreteras con retenciones en Valencia

Los principales problemas de tráfico de esta mañana en València y el área metropolitana se ubican en las siguientes carreteras: