Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València

Numerosas carreteras registran atascos desde primera hora de la mañana

Retenciones esta mañana en la V-30, a la altura de Mislata.

Retenciones esta mañana en la V-30, a la altura de Mislata. / DGT

Marga Vázquez

València

La mañana en la que los estudiantes regresan a las aulas está siendo especialmente complicada en las carreteras valencianas, donde numerosos atascos se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València hasta el punto de sumar globalmente casi 40 kilómetros de retenciones, según la información recogida en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los puntos más complicados pasadas las ocho y media de la mañana son la A-7, con nueve kilómetros de atasco en dos localizaciones diferentes, y la V-30, con más de 10 kilómetros en tres lugares distintos.

Carreteras con retenciones en Valencia

Los principales problemas de tráfico de esta mañana en València y el área metropolitana se ubican en las siguientes carreteras:

  • V-30: 2 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, en sentido Puerto
  • V-30: 3,5 kilómetros entre Mislata y Horno de Alcedo, en sentido Puerto
  • V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, en sentido hacia la A-7
  • CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma (Paterna) y Cruz de Gracia, en sentido Ademuz
  • CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, en sentido València
  • CV-35: 1,5 kilómetros entre La Coma (Paterna) y Burjassot, en sentido València
  • A-7: 1,5 kilómetros entre Massarrojos y Cruz de Gracia, en sentido Alicante
  • A-7: 7,5 kilómetros entre la Malla y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona
  • V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, en sentido València
  • V-31: 3 kilómetros entre Silla y Albal, en sentido hacia la capital del Túria
  • CV-30: 1,7 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, en sentido hacia la V-30
  • CV-30: 1,5 kilómetros entre Quart de Poblet y Terramelar, en sentido València
  • V-21: 3 kilómetros entre Alboraia y València, hacia la capital del Túria
  • CV-36: más de 2 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, en sentido València

