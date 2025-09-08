Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h

El temporal empieza a dejarse notar en la provincia de Alicante, que permanece este lunes y el martes en alerta naranja por fuentes lluvias. La tormenta que ha cruzado la Vega Baja en la tarde del lunes ha dejado a su paso un reventón húmedo, registrándose rachas de viento de entre 90 y 100 km/h en Callosa de Segura y Redován, según ha informado el Laboratorio de Climatología de la UA.

Del mismo modo, en esta tarde se llevan ya acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado en Redován y Cox, en muy poco tiempo, y también en Confrides. Y acumulados de más de 20 litros en zonas de l'Alcoià y El Comtat como Alcoy y Cocentaina, hasta las 18:00 horas, según la red de observatorios de Avamet.

Y es que la situación en las próximas horas es muy delicada en la provincia, ya que desde esta institución han alertado de que se pueden alcanzar acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado sobre las 18:00 horas que tiene abiertas 18 intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas. Los primeros avisos se han recibido a las 16:45. La práctica totalidad de las incidencias se concentran en la Vega Baja con 16 intervenciones; 6 en Cox y Redován, 3 en Orihuela y 1 en Callosa. El resto están en Villena (1) y Cocentaina (1).

Las intervenciones son mayoritariamente por salvamentos vía pública, con especial incidencia por caídas de árboles, seguido por postes y cableados de luz, y 2 achiques de agua.

Riesgo

El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que se pueden registrar entre este lunes y el martes hasta 40 litros por metro cuadrados, fuertes vientos y granizo grande.

El Laboratorio de Climatología ha alertado a través de redes sociales que "entre esta tarde y la madrugada del miércoles se espera una situación bastante adversa en nuestras comarcas. Una vaguada cruzará la Península y se formará un centro de bajas presiones en el Mediterráneo, por lo que las condiciones serán ideales para que se formen tormentas muy fuertes y organizadas".

Así, en la tarde de este lunes se formarán en el interior y avanzaron hacia el litoral, el martes avanzarán desde el mar o crecerán sobre nuestra vertical. Irán acompañadas de rachas de viento intensas y piedra. Hay riesgo de crecidas súbitas en barrancos y en el episodio pueden superarse localmente los 100 l/m² en puntos de la provincia".

Por todo ello ha pedido "atención a otras zonas de la Comunitat Valenciana, Cataluña o Baleares, con probables lluvias torrenciales y alto riesgo de inundaciones".

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunidad Valenciana debido a estas lluvias.