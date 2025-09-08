Rovira evita la zona dana e inaugura el curso en dos centros nuevos de Castellón

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha evitado la zona dana y ha inaugurado el curso escolar este lunes con una visita a Castellón de la Plana donde se estrenan dos centros escolares nuevos. Mientras, en la zona cero, ampas y familias han protestado por los problemas en la construcción de barracones que retrasarán la vuelta a las aulas en Alfafar, Algemesí y Massanassa.

Sobre esto, Rovira ha explicado que el inicio de curso "es rotatorio" y que cada año se está inaugurando en una provincia, por tanto en esta ocasión "le tocaba a Castellón". "La dana ha afectado a una parte de la Comunitat, pero el territorio es mucho más grande y la vida continúa", explicó.

3.000 estudiantes en barracones

El curso escolar comienza con 3.000 de los 48.000 estudiantes golpeados por la riada en barracones. En total, 8 centros destrozados por el agua que han tenido que pasar a aulas modulares. De esos, 4 no han llegado a tiempo para el inicio de curso y se retrasarán entre dos y tres días, lo que ha provocado concentraciones y protestas de padres y madres de la zona cero.

Rovira asegura que se trata de "incidencias menores" que tienen que ver con los problemas de suministro de materiales de las empresas, que cierran en agosto y "no han llegado". "El viernes nos reunimos con las empresas, equipos directivos y dirección territorial y decidimos retrasar el curso en estos municipios por seguridad de los niños", ha explicado.

"Educació en valencià"

El curso escolar ha comenzado con protestas de profesorado en muchos centros escolares y especialmente en FP donde hay convocada una huelga. Los grandes sindicatos educativos ya hablan de un "otoño caliente" y de un calendario de movilizaciones poniendo encima de la mesa incluso otra huelga sectorial.

El conseller Rovira ha asegurado que su relación con los representantes de los trabajadores no es buena por "motivos políticos": "me reuní con ellos hace un año, y me apenó mucho porque pensaba que íbamos a hablar de educación, pero después de dos horas solo hablamos de educació en valencià", criticó Rovira.

Novedades del curso

Más allá de la dana, el curso escolar comienza plagado de novedades, ya que la política educativa para todo el territorio no ha parado con la riada. Para empezar, es el primer curso de aplicación de la ley de libertad educativa, y por primera vez las familias han podido elegir la lengua base de la educación de más de 800.000 niños y niñas valencianos. El porcentaje de matriculación en la lengua deseada ha sido del 99,8 %, según datos de Conselleria.

El conseller también destaca que el curso escolar comienza con 1.500 docentes más que el año pasado y una "apuesta decidida por la Formación Profesional y las Escuelas Oficiales de Idiomas". Además, ha reivindicado la inversión en aulas en municipios despoblados, donde el mínimo para cerrar una escuela ha pasado de 6 a 3 alumnos. "Sabemos que hay dos cosas que si cierran significa casi la muerte de un pueblo: una es la escuela y la otra es el bar", explicó Rovira.

Por último, el conseller también destacó la creación de aulas UECO (destinadas para alumnos con dificultades de aprendizaje) por todo el territorio un año más. En total son 88 en dos años frente a las 54 de toda la etapa del Botànic.