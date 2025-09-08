Las víctimas piden a Pampols coordinación y rechazan la responsabilidad exclusiva de los técnicos

"Como primera toma de contacto la verdad es que bien, aunque con ciertas discrepancias porque quiere que asuman la responsabildiad exclusivamente los técnicos y no estamos de acuerdo". Así ha resumido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, la reunión que han mantenido las asociaciones de víctimas y damnificados por la dana con el vicepresidente segundo de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols. Una reunión que, coinciden todas, ha estado "bien como primera toma de contacto" pero en la que ha habido "discrepancias", sobre todo por el papel que el vicepresidente considera que tienen que tener los perfiles técnicos en las emergencias. "Dice que en toda emergencia quien tiene que estar al mando son los técnicos y dos o tres asociaciones no estábamos de acuerdo", ha relatado Álvarez a la salida. En este sentido, ha añadido: "Claro que el técnico tiene que estar ahí, pero no pensamos que tiene que tomar las últimas decisiones". "Le hemos planteado que a ver si vamos a estar hablando de una tecnocracia", ha indicado.

Álvarez habla de "dos o tres asociaciones" que no estaban de acuerdo con esa primacía absoluta del personal técnico porque ha habido más asociaciones y plataformas convocadas a la reunión. Han asistido las tres principales asociaciones de víctimas y damnificados de la dana -la Associació Víctimes DANA 29 d'octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y la Asociación Damnificados DANA Horta Sud-. Desde la primera, que lidera Mariló Gradolí, han confirmado esta mañana que asistirían a una cita a la que se les ha convocado desde la Vicepresidencia Segunda "con carácter especial para los colectivos asociativos que agrupan a las víctimas y a las personas afectadas en sus diversas situaciones personales". Del mismo modo, desde la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez afirmaba que iría al encuentro, al ser de carácter técnico y porque en él no estaba prevista la asistencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, línea roja para la asociación. Por su parte, Christian Lesaec, de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, consideraba que a la llamada de la Vicepresidencia había contribuido la reunión que la asociación mantuvo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Nos quejamos de no haber sido invitados a la presentación del plan Endavant", ha explicado previamente al encuentro.

Reunión del vicepresidente Gan Pampols con asociaciones de víctimas y damnificados por la dana / GVA

Pero la Generalitat no solo ha citado a las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados por la dana. A estos interlocutores ha sumado a otras "personas afectadas en sus diversas situaciones personales", como bien indicaba la invitación. Por ejemplo, a la agrupación ciudadana 'Tots a una veu', que consiguió ser convocada por Mazón en el Palau de la Generalitat en julio a una reunión que, recalcaron, fue "apolítica". También ha asistido Sonia Fuster en representación de SOS Desaparecidos, la mujer que salió del funeral en la Catedral por las fallecidos de la dana para no coincidir con Carlos Mazón y que prepara un congreso sobre personas desaparecidas en noviembre en València, que llevará el nombre de su padre. Y la Asociación Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem).

"Después de meses, bienvenido sea"

Sobre el contenido de la reunión con el vicepresidente, los portavoces de todos los convocados que han hecho declaraciones a los medios a la salida, coinciden en que ha sido una buena primera "toma de contacto" y que "bienvenida sea", sobre todo, incidía Rosa Álvarez, después de meses de haber presentado el Plan Endavant a la ciudadanía. En contraste, ha recordado, el Gobierno de España les presentó su plan de reconstrucción un día antes de hacerlo público. "Es un tema de cómo nos trata una administración y cómo nos trata la otra". En cuanto al contenido, ha considerado que se ha quedado algo corto. "Hay una guía de autoprotección que está muy bien, pero no se puede dejar todo en manos de la ciudadanía", ha considerado. Las obras son el otro gran elefante en la habitación. Su asociación se ha mostrado preocupada aunque saben "que las obras no van a estar mañana". Pero, sobre todo, en materia de gestión de emergencias, cree que "ha quedado todo un poco en el aire".

Representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados por la dana a su llegada a la Vicepresidencia / José Manuel López

Eso sí, en el trato personal, reconoce que Gan Pampols ha sido "agradable, atento, predispuesto". Del mismo modo lo ha considerado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, que cree que "como primera toma de contacto ha estado muy bien". "Nos han presentado el plan Endavant, pero no deja de ser una guía que tienen que cumplir otras administraciones", ha lamentado. "Lo que planteamos es que puede venir una dana, que pueden venir lluvias y que lo que necesitamos es tener seguridad", ha añadido Gradolí.

"Pedimos un plan único"

En cuanto a Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, cree que el Endavant es un plan "muy ambicioso", quizá demasiado. "Hemos hablado de muchas cosas, también de innovación agrícola y hemos dicho que no sabemos si eso tiene mucho que ver, pero dicen que el plan no solo tiene que ver con la recuperación de la dana sino una recuperación de toda la Comunitat Valenciana. Esta asociación ha vuelto a pedir coordinación entre administraciones. "Gran parte de la financiación de este plan vendrá del Gobierno de España, y por eso pedimos un plan único", ha destacado. Del mismo modo, ha señalado como "incongruente" que las obras en barranco, que dependen del Gobierno estatal, entren en el plan de la Generalitat.

Las principales asociaciones de víctimas y damnificados por la dana salen de la Conselleria después de la reunión con Gan Pampols / José Manuel López

También ha valorado el encuentro ante los medios Sonia Fuster, en representación de SOS Desaparecidos. "Para una primera toma de contacto la verdad es que el plan está bastante bien", ha dicho. Ha asegurado que iba "bien preparada" y ha hecho "muchísimas anotaciones". Además, asegura que el conseller "se ha apuntado" muchas de las ideas que han aportado desde la asociación. Desde la agrupación ciudadana Tots a una veu, en cambio, no han hecho declaraciones a la salida. Tampoco la Asociación Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem).

Desde la Vicepresidencia, por su parte, han explicado en un comunicado que el Plan de Recuperación “busca efectos duraderos” y que está enfocado “tanto a reponer lo perdido como a reconstruir con rigor el vínculo entre la población, el territorio, sus infraestructuras y el porvenir”. También les ha avanzado las líneas principales del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, pendiente de aprobación en el Pleno del Consell. "Pretende simplificar, automatizar y dejar una estructura lo más sencilla posible para atender cualquier tipo de incidente”, ha señalado el vicepresidente segundo. “Es esencial reforzar la educación y concienciación de la población ante catástrofes, con especial énfasis en los grupos ciudadanos más vulnerables”, ha añadido. Asimismo, ha indicado que entre los pilares del plan marco destacan la ampliación de los sistemas de alerta, la actualización de los mapas de riesgo y el fortalecimiento de las infraestructuras operativas.