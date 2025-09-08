Vuelta al cole en barracones: "Diez meses después no se nos puede pedir paciencia a las familias"

La foto de esta vuelta al cole 2025-26 será tristemente la de los barracones en plena zona cero de la dana. Unas aulas prefabricadas que, en varios casos, ni siquiera están acabadas.

Por este motivo las ampas y la plataforma Horta Sud convocaron este lunes una protesta frente a los barracones del Ceip LLuis Vives y la EI Ausiàs March de Massanassa para denunciar que "las aulas que tenían que acoger a nuestros hijos e hijas no están acabadas".

Vuelta al colegio en Massanassa con protestas de las AMPA y operarios aún trabajando / Germán Caballero / Germán Caballero

La sensación para las familias era de hastío y decepción. Y no es para menos, pues se trata de unas personas -y sobre todo, de unos niños y niñas- que vivieron en sus carnes lo peor de la tragedia de la dana y que tienen que comprobar como, casi un año después, las aulas que se prometieron para sus hijos e hijas no están listas. "Diez meses después de la dana no se puede pedir paciencia a las familias. Lo que deberían pedir es disculpas", criticaba un padre.

"Uno o dos días"

"El conseller José Antonio Rovira dijo que serían como mucho uno o dos días, y que por uno o dos días no pasaba nada. Pues sí que pasa. Pasa que se han tenido que cambiar vacaciones, pedir ayuda a familiares, y que los niños tendrían que estar en el cole y nosotros los padres en el trabajo. Sí que pasa", reivindicó Alex Cadavall, presidente del ampa de los centros de Massanassa.

Una niña sostiene un cartel en la protesta de las Ampas de Massanassa por los barracones. / German Caballero

La protesta ha estado apoyada también por los principales sindicatos educativos y los partidos de la oposición (PSPV y Compromís).

Las ampas han denunciado no solo las deficiencias del inicio de curso, como que muchos centros escolares han comenzado sin pizarras digitales, ordenadores o aire acondicionado (como el IES Berenguer Dalmau de Catarroja por ejemplo), sino también la supuesta mala praxis de Conselleria durante todo el año. "El primer día que reabrieron las aulas en marzo tuvimos que ver como un camión hormigonera maniobraba a la puerta del cole y echaba a marcha atrás al lado de los niños que hacían fila para entrar. Eso es muy peligroso y no se debía de haber permitido, pero así han estado muchos meses", explica Maria Dolores Trujillo, madre y representante de la plataforma Horta Sud.

Rubén Pacheco, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, recordó que, en realidad, el retraso de estos centros no es de días, sino de más de una semana. "El profesorado necesita entrar al centro el día 1 de septiembre para ponerlo a punto y preparar como toca el inicio de curso escolar. Necesitan unos días para que todo esté listo. Los docentes de Massanassa aún no han podido entrar a los barracones porque entre otras cosas no tienen ni mesas ni sillas. Así que el alumnado no perderá uno o dos días, perderá mucho más hasta que los profesores pongan a punto el centro y puedan dar clase de verdad en buenas condiciones", explicó.

La consulta de la lengua

Otro tema que tiene encendida a la comunidad educativa es la consulta de la lengua base. Por primera vez, las familias de más de 800.000 escolares pudieron votar la lengua base de la educación de sus hijos. La mitad votaron valenciano, y la otra mitad, castellano.

Sin embargo, tanto sindicatos como Escola Valenciana criticaron muy duramente esta medida desde su planteamiento, y también lo están haciendo con su ejecución. Pese a que el conseller explicó en una rueda de prensa que el 99,8 % de las familias han podido matricular a sus hijos en la lengua de su elección, las asociaciones ponen en duda los datos y dicen que hay "más votos que aulas de valenciano que les corresponderían en las aulas".

Además, consideran que esta norma, que entra en vigor este curso, va a provocar un caos y desorganización en los centros haciendo los grupos descompensados, algo que Conselleria insiste en que ha tratado de balancear. Por ejemplo, antes de la consulta si en un nivel había 6 alumnos con necesidades especiales, el claustro trataba de poner 3 en cada clase para balancear los grupos y poder dedicarles la misma atención. Ahora lo que denuncian las ampas es que si esos 6 alumnos han votado, por ejemplo, valenciano, habrá un grupo quede desbalanceado frente al otro y la atención de los profesores, y por tanto calidad de la educación, no será la misma.