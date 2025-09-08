"Queremos ir al cole": Protestas en Massanassa por los retrasos en la vuelta a las aulas en barracones

"Queremos ir al cole". Ese ha sido el grito unánime de niños, niñas, padres y madres frente a los barracones del Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa. O mejor dicho, el futuro centro en barracones.

Un camión hormigonera descarga cemento en el patio bajo la atenta mirada de los niños y niñas de Massanassa, que contemplan como su esperado reencuentro con sus amigos en el colegio se retrasará, como mínimo, hasta el jueves. Al mismo tiempo, el equipo docente se pone chalecos amarillos para entrar a las prefabricadas ya que aún están en obras y debe ser así. Al otro lado del patio, mientras las familias les señalan con el dedo, un grupo de operarios descarga las sillas y las mesas para las aulas de un contenedor rojo. Estamos a lunes 8 de agosto, el día que debía empezar la vuelta al cole.

Preocupación de las familias

Fue este viernes por la tarde cuando las familias recibieron la esperada confirmación de si sus hijos empezaban o no el colegio este lunes, con un escueto comunicado de Conselleria. Educación explicaba que la decisión de no iniciar el curso este lunes había sido acordada con toda la comunidad educativa, pero las ampas de Massanassa niegan que esto fuera así.

Alfafar y Algemesí (que empezaban el curso el día 9 por fiestas municipales) tampoco volverán a las aulas mañana y tendrán que esperar, como mínimo, hasta el jueves 11 de septiembre. Aún así, ni la comunidad educativa ni las familias creen posibles esas fechas por el estado de las obras.

"Como familias seguimos preocupadas por el estado de las instalaciones donde en teoría deben comenzar el curso nuestros hijos e hijas, ya que aún quedan muchos elementos de seguridad por revisar y que se nos había dicho que se haría el lunes. Por tanto, no se trata de ultimar detalles, sino de garantizar la seguridad y las condiciones básicas", explicaban las Ampas en un comunicado este viernes.

3.000 estudiantes en barracones con obras

El curso escolar 2025-26 comenzará con 3.000 estudiantes de la zona dana en barracones y entre obras. El centro en peores condiciones es el Ceip Orba de Alfafar, con hormigoneras, sacos de arena, contenedores de obra, cables y váteres o mobiliario sin instalar a pocas jornadas del esperado inicio de curso.Una imagen similar que la de los barracones que acogerán al Ceip Lluis Vives y al Ausias March de Massanassa.

Eso no significa que los 5 centros restantes trasladados a barracones estén perfectos. Las obras siguen en muchos casos, aunque se tratará de hacerlas de la manera menos invasiva para los alumnos. El director general de infraestructuras aseguró que si quedan algunos trabajos menores se realizarán por la tarde cuando no haya niños y niñas.

La riada afectó a 115 centros escolares en la Comunitat Valenciana. De esos, 8 quedaron completamente destrozados y deben reconstruirse, con lo que la solución de conselleria fue habilitar barracones. Los centros son el Ceip Orba de Alfafar, el Carme Miquel de Algemesí, el Blasco Ibáñez de Alginet, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Lluis Vives de Massanassa, la Escuela Infantil Ausias March de Massanassa, el IES Alameda de Utiel y el Ceip Horta de Paiporta.

La situación de estos centros sigue siendo incierta ya que tienen que construirse desde cero. En Utiel, por ejemplo, el plazo en barracones no va a bajar de 3 años. El propio conseller no se ha atrevido a dar estimaciones, pero sí que ha dicho que su objetivo es que los proyectos de construcción de los 8 centros destrozados estén listos para inicios de 2026. Por el momento, la reconstrucción educativa tras la dana lleva invertidos 70 millones de euros, y este año se prevén invertir 70 millones más en la reconstrucción de estos centros educativos y obras en otros.