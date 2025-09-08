Vuelta al cole tras la dana: 48.000 alumnos buscan la normalidad y 3.000 estudiarán en barracones

La dana se fue, pero la herida aún está cicatrizando en muchos colegios e institutos de Valencia. Once meses después de ser golpeados por la riada, 115 centros escolares reabren este lunes para la vuelta al cole de sus 48.000 estudiantes. Niños, niñas y familias que, 314 días después, solo buscan normalidad tras un año que no olvidarán.

No lo harán sobre todo los 8 centros escolares que han pasado a barracones tras ser destrozados por el agua. En total hay 3.000 alumnos de la zona cero que estudiarán en prefabricadas varios cursos, mientras Conselleria construye de cero sus nuevas escuelas.

El curso escolar inicia este lunes se prevé convulso por varios motivos, y el primero es este: la lentitud de la reconstrucción educativa. Cuatro de los 8 centros en barracones que tenían que estar listos no lo están. Ni Massanassa, ni Algemesí, ni Alfafar empezarán el curso cuando toca, sino este 11 de septiembre, aunque docentes y equipos directivos dudan de esa fecha dada por Conselleria.

Esto no significa que los 4 centros restantes estén listos para el inicio de curso. Catarroja, Utiel, Paiporta y Alginet inician el año escolar pero con carencias de pizarras digitales, ordenadores, toldos e incluso dudas de si la potencia eléctrica es suficiente para poner a funcionar todo el centro. Así, el verano y sobre todo las últimas semanas de agosto han estado marcadas por las protestas de ampas y docentes, que ya alertaban de la lentitud de las obras y del mal estado de las aulas para dar la bienvenida a unos estudiantes de la zona cero que vienen de un curso traumático.

El president Carlos Mazón también prometió el pasado 2 de junio que todos los jóvenes desplazados por la riada a centros de acogida (24.000 contando a los estudiantes en barracones) empezarían el curso en su municipio. Tres meses después, no ha sido así.

Los centros sustituídos por barracones son el Ceip Orba de Alfafar, el Ceip Carme Miquel de Algemesí, el Ceip Blasco Ibáñez de Alginet, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Lluis Vives de Massanassa, la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, el IES Alameda de Utiel y el Ceip Horta de Paiporta. Conselleria prometió tener listos los proyectos de construcción para inicios de 2026, pensando en la resiliencia frente a este tipo de catástrofes con medidas arquitectónicas anti riada.

Ese año la administración ya ha invertido 70 millones de euros en ello y el año que viene gastará 70 más en esta tarea. Ya hay 5 centros escolares que se están demoliendo con maquinaria pesada.

La elección de la lengua base

Más allá de la dana, el curso escolar 2025-26 viene cargado de novedades, con la ley de libertad educativa a la cabeza. Las familias de más de 810.000 niños y niñas han podido votar la lengua base en la que estudiarán sus hijos. Según datos de Conselleria, se ha respetado la lengua de elección del 99,8 % de las familias, pese a que los sindicatos educativos alertaban de un curso "caótico".

El 50,5 % escogieron el valenciano y el 49,5 % en castellano. En total, se han creado 13.586 aulas en lengua base en castellano y 13.815 en valenciano. El sistema de elección de la lengua, eso sí, se hace respetando unos porcentajes fijados en la enseñanza: un 50 % para la lengua principal, un 30 % para la secundaria y un 20 % para el inglés. Es decir, no puede haber una diferencia superior al 20 % entre lenguas para casi todas las etapas.

Esta es una de las medidas estrellas del programa del conseller José Antonio Rovira, pero también la más polémica hasta la fecha. Es una de las principales razones que esgrimen sindicatos y agrupaciones de Ampas para anunciar un curso lleno de movilizaciones contra la administración, ya que consideran la medida como "un ataque al valenciano".

Colegios nuevos y transporte escolar

Otra novedad importante de este año es que abrirán sus puertas 18 centros educativos nuevos en la Comunitat Valenciana. Son el Ceip Les Palmeres en Canet d'en Berenguer, el Ceip nº 106 en Valèncai, el Ceip Maestro Serrano en Mislata, el Ceip Sibil·la Mercer en Picassent (que acogió a alumnado desplazado por la dana), el CEEP Alberto Tortajada de Algemesí, el CEIP Mozart de Loriguilla, el IES Ausiàs March de Gandia, el Ceip San Vicente Ferrer en Losa del Obispo, el CRA La Candelera el La Salzadella, el Ceip Sebastián el Cano en Castellón de la Plana, el Ceip Maestro Canòs Sanmartín en Castellón de la Plana, en Ceip Vicente Faubel en La Llosa, el IES Ximén d'Urrea en L'Alcora, el Ceip San Miguel Arcángel en Soneja, el IES Rosario Pérez en la Vall d'Uixó, el IES Azorín en Petrer, el Ceip Gran Alacant II en Santa Pola, y el Ceip Número 4 en Almoradí.

Además de esto, Educación ha rescindido el contrato con Monbús para prestar el servicio de transporte escolar a miles de familias de la provincia de València, tras declarar el TSJ que la adjudicación hecha por el anterior Gobierno del Botànic era "carente de derecho". La empresa gallega ya había recibido varias multas millonarias tras dejar tiradas en muchas ocasiones a niños y niñas de colegios de educación especial, o por autobuses defectuosos, viejos, o peligrosos. La adjudicación se la queda ahora la empresa que quedó en seungo lugar, que es la que históricamente ha prestado servicio sin dar problemas. En total, casi 45.000 niños y niñas en la C.Valenciana tendrán derecho a transporte escolar.

Refuerzo educativo, comedor escolar y banco de libros

El batacazo del alumnado español en el último informe PISA no pasó desapercibido para el Gobierno, y por eso este curso el Ministerio de Educación va a poner en marcha un programa de refuerzo en Competencia Lectora y Matemáticas para casi 500 centros públicos de la C.Valenciana.

El comedor escolar y el banco de libros son dos ayudas que se incrementan de cara al curso que viene. En cuanto al comedor, 150.000 estudiantes recibirán la ayuda, y más de la mitad tendrán cubierto el 100 %. El banco de libros, por otro lado, tendrán 530.000 beneficiarios, con una inversión extra de 46 millones de euros para compensar la elección de la lengua base de las familias.

La gratuidad de la educación de 0 a 3 años también avanza, con 44.320 niños y niñas beneficiarios y una inversión de 163 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana.