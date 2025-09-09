Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados

Las fuertes lluvias y los reventones registrados en las últimas horas en Valencia y Alicante pueden volver a repetirse esta tarde, según advierten los expertos en meteorología. La agencia estatal Aemet mantiene activada las alertas en toda la provincia de Valencia por intensas precipitaciones y tormentas que pueden llegar "acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento".

La situación más adversa se espera en el litoral sur, donde podrían caer más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora y dejar acumulados superiores a los 100 l/m2 en doce horas. En el resto del territorio, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de posibles lluvias de más de 20 l/m2 en una hora, así como de tormentas con granizo y fuertes vientos. En estas zonas, la emergencia finalizará a las 22.00 horas y, en el litoral sur, a medianoche.

Levante-EMV

Según Samuel Biener, las tormentas que se esperan esta tarde repartirán "aguaceros intensos o puntualmente torrenciales en el sur de Valencia, Alicante y en las demarcaciones de la vega del Segura", así como en el "altiplano de Murcia". Los chubascos dejarán probablemente "acumulados de más de 30 o 40 litros por metro cuadrado en una hora" y, en el entorno del cabo de la Nao, incluso se pueden "sobrepasar localmente los 100 l/m2 en este episodio", tal y como señala en un artículo escrito para el portal Meteored.

Ante esta situación, no es aventurado advertir del riesgo de "inundaciones súbitas por la intensidad de los aguaceros". Y es que a lo largo de esta tarde se "volverán a formar estructuras organizadas como supercélulas o sistemas convectivos", detalla.

También es muy posible que caiga "granizo de gran tamaño" y que se produzcan "vendavales muy intensos asociados a las células tormentosas", lo mismo que ocurrió ayer cuando se registraron reventones húmedos (con lluvia) o secos (no había precipitaciones porque el agua se evapora antes de llegar a la superficie).

Incluso es posible, advierte Biener, que se "formen algunas mangas marinas en el Mediterráneo" y hasta "algún tornado", ya que la situación que se anuncia esta tarde "será proclive para ello". Lo más adverso del episodio se espera en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

"Extremar las precauciones"

De hecho, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recomienda "máxima precaución" en las próximas horas y de permanecer "atentos a cualquier circunstancia que pueda ocurrir de lluvia intensa, que será igual que ayer, en cortos períodos de tiempo, localizados, con vientos fuertes y posibilidad de granizo", tal y como ha destacado el conseller Juan Carlos Valderrama.

Por su parte el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Comunitat Valenciana ha señalado hoy a través de las redes sociales que esta tarde hay riesgo de que "las tormentas puedan provocar" de nuevo "reventones húmedos, principalmente en la provincia de Alicante". Es por esto que la recomendación general es "extremar las precauciones y evitar ponerse en riesgo".

Los principales peligros de un reventón húmedo son la caída de árboles, ramas, vallas y postes eléctricos, así como posibles desprendimientos de cornisas, toldos o cubiertas y problemas a la hora de conducir por la escasa visibilidad y los fortísimos vientos que se despliegan durante este fenómeno meteorológico.