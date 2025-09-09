El aroma de lluvia que despierta nuestro sentido

Los amantes de la lluvia sabemos que hay pocos placeres tan simples y maravillosos como el olor a tierra mojada, una verdadera delicia para los sentidos.

El otoño trae muchos aspectos característicos. Aunque astronómicamente no ha llegado, climatológicamente le dimos la bienvenida el 1 de septiembre. Esta es, sin duda, la estación de los sentidos.

Pasear por un bosque de álamos o hayas en esta época es una experiencia visualmente inigualable. Los paisajes se tiñen de ocres, un solo color con muchas tonalidades que lo decora todo. En cuanto al gusto, el sabor de las uvas y los frutos secos se llevan todo el protagonismo.

Pero el mejor de todos los sentidos es el olfato. Este aroma inconfundible a suelo húmedo que nos trae recuerdos. Se le llama popularmente olor a tierra mojada, aunque su nombre científico es petricor. Este fenómeno se produce cuando la lluvia entra en contacto con la tierra.

¿A qué se debe este aroma? Pues a una mezcla de bacterias y otras sustancias. Al caer la lluvia, las gotas impactan con la superficie terrestre y entran en contacto con los aceites de las plantas y una bacteria que se llama geosmina. Esta combinación de elementos se libera en el aire y llega a nuestra nariz.

Los olores son un poderoso estímulo para la memoria y despiertan recuerdos. A muchas personas les encanta este aroma, y se cree que es una herencia de nuestros antepasados. Para ellos, el olor a lluvia era una señal de supervivencia y vida, ya que el regreso de las lluvias significaba el pronto retorno de la fertilidad en los campos y la naturaleza.

El término “petricor” viene de la palabra inglesa “petrichor”, y fue introducido en el diccionario de Oxford en 1964.

Y a ustedes, ¿también les gusta este olor?