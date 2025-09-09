Bernabé debate con los manifestantes propalestinos

Decenas de personas se han concentrado este martes frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en la plaza del Temple para, por una parte, ar apoyo a las medidas del Gobierno de España como el embargo de armas a Israel, que ven “una victoria popular” de solidaridad con Palestina, pero también para pedir más valentía y nuevos pasos adelante. Y entre esas reivindicaciones apareció la máxima responsable de la sede ante la que protestaban: Pilar Bernabé.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana salió al espacio donde estaban los manifestantes y se puso a dialogar con ellos "de manera fluida", según fuentes de su equipo y recogieron algunas imágenes. Bernabé pudo reivindicar las medidas que el Ejecutivo central presentó el día anterior en apoyo al pueblo palestino. La dirigente socialista, además, pudo haber coincidido con dirigentes de Compromís que se encontraban en las protestas como la portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, o la síndica adjunta en las Corts, Isaura Navarro.