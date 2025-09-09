Buceadores avisan de que los recortes en la vigilancia de Columbretes "serán su final"

Antes de acabar el mes de septiembre, la reserva marina de les Illes Columbretes se quedará a la mitad de los recursos destinados para su vigilancia. Así lo denuncia la organización sindical CGT, desde donde recuerdan que será así por una decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca que afecta a todos los parajes marinos de España con la misma figura de protección, pero que en el caso de estas islas, por sus características, supondrá «una gran amenaza».

Ya lo advirtieron recientemente los científicos que trabajan en sus aguas, que hablan de un «impacto gravísimo». Ahora son los buceadores profesionales quienes se suman a esta llamada de atención y piden que se revierta una medida «que no tiene sentido ni ninguna justificación» y que será una «condena a muerte» de un ecosistema «con gran valor turístico y pesquero, que estaba funcionando muy bien», al que le auguran «unos pocos meses de vida», si no hay un cambio de postura.

En esos términos describen el nuevo escenario desde el club de buceo más antiguo de la provincia de Castellón, con una experiencia de casi treinta años en la organización de actividades en les Columbretes, el Barracuda de Alcossebre.

Este fin de semana, en las islas se produjo un incidente grave, en el que no fueron pocos los testigos de las consecuencias de reducir a la mitad el número de guardas que cuidan de la reserva marina. El sábado, como informó Mediterráneo, murió un turista francés que practicaba snorkel.

La policía judicial de la Guardia Civil investiga el caso, pero más allá de las circunstancias del fallecimiento, la presencia de un único guarda —lo que se convertirá en norma a partir de la aplicación de los recortes— se dejó sentir en el rescate y así lo comprobaron los testigos.

Desde el club Barracuda explican que los guardas son «el enlace de las embarcaciones con tierra». Explican que «nuestras radios no tienen tanto alcance», y cualquier percance deben gestionarlo los vigilantes, porque son los únicos que pueden comunicar con servicios como el de Salvamento Marítimo.

Con dos vigilantes, «bajan la embarcación, uno acude a realizar el primer rescate, mientras el otro mantiene la comunicación». Este sábado no fue posible. «El único guarda que había tuvo que quedarse pegado a la radio», dicen.

Este periódico relataba como un testigo que navegada en la reserva marina con su velero fue quien tuvo que llevar a los guardias civiles para atender el suceso.

«Para bajar al agua el barco de vigilancia de la reserva, necesitan una grúa que no puede operar una persona sola», citan desde Barracuda al recordar que «hace unos años, hubo un accidente de descomprensión. Los dos guardas bajaron el barco, cargaron a la víctima con una camilla y lo subieron a la isla, el único sitio donde podía aterrizar el helicóptero. Si no hubieran sido dos, no podrían haberlo rescatado. Las embarcaciones turísticas no tenemos esos medios».

Además, inciden en que los guardas son los que comprueban que las personas que van a bucear tienen las autorizaciones obligatorias. Con una única persona, «no tendrán manera de ir a las embarcaciones a revisar que todo está en regla y cualquiera podrá a ponerse a hacer submarinismo». Los profesionales están convencidos de que «van a haber más accidentes, la gente es muy temeraria».

Pesca furtiva

Y desde Barracuda alertan de otro problema. El control del furtivismo. «Si ya con dos guardas es compliado, cuando solo haya uno, será imposible», y vaticinan que «en unos meses los furtivos acabarán con todo».

Una situación que se verá agravada porque, como enfatizan desde CGT, van a desaparecer los turnos continuados de 15 días y habrá periodos «sin ningún guarda», porque entre otras consecuencias de la reducción de personal, «no van a cubrirse las bajas ni vacaciones».