“El embargo de armas es una victoria popular”: una concentración pide romper relaciones con Israel

Las pancartas dicen “Fin al genocidio”, “Boicot Israel”. Las proclamas dicen “basta ya de complicidad” y “no son muertos, son asesinados”. Decenas de personas convocadas por colectivos como el BDS País Valencià o Voces por Palestina se han concentrado este martes frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en la plaza del Temple. Por una parte, para dar apoyo a las medidas del Gobierno de España como el embargo de armas a Israel, que ven “una victoria popular” de solidaridad con Palestina. Pero también para pedir más valentía y nuevos pasos adelante que cristalicen en la ruptura total de relaciones con Israel.

Con pancartas con lemas como “Israel genocida, España patrocina”, del BDS, y “Fin al genocidio, boicot Israel”, de Voces por Palestina, decenas de personas se han concentrado en lo que han señalado que será la antesala de una manifestación más multitudinaria que recorrerá València este sábado por la tarde.

Concentración en València a favor de las sanciones y bloqueo de armas a Israel / Germán Caballero.

“Un clamor popular global”

“Es un clamor popular global y nos seguiremos manifestando hasta que no se corten todas las relaciones con Israel”, ha defendido el representante del BDS País Valencià, Jorge Ramos. La sensación entre las organizaciones propalestinas es contradictoria: por un lado, reconocen que este es “un momento álgido de la solidaridad con Palestina en València y en el Estado español”. ”Seguiremos hasta que acabe este genocidio y hasta que Palestina sea libre, porque una de las cosas que está consiguiendo también este episodio tan terrible que nos está tocando vivir es que cada vez más gente ya no solo se va a conformar con el fin del genocidio, sino con el fin de un régimen de apartheid, que lo que hace es segregar a la población y cometer sistemáticamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, ha consiedrado.

Fruto de ese “momento álgido de la solidaridad” y de esa imposibilidad de mirar hacia otro lado enmarca Ramos el paquete de medidas del Gobierno de España para "presionar" a Israel por el "exterminio" de la población palestina en Gaza, entre las que se encuentra el embargo "permanente" de armas a Israel y sanciones al Gobierno de Benjamín Netanyahu, con la prohibición para acceder a territorio español de personas relacionadas con el "genocidio" en la Franja . Considera que es fruto de la presión popular. “Recordemos que estamos en la concentración o manifestación número 31 solo en la ciudad de València, desde 2023”, ha destacado. Ese embargo de armas ha sido desde el principio “una petición central”. “Nos hemos alegrado que eso haya sido una victoria popular, que el Gobierno español se ha visto impelido a aprobar esta medida entre otras”, ha reconocido.

Pero, por otra parte, es “obviamente insuficiente” para las organizaciones, que no se conforman con las medidas de embargo. “Creemos que es necesario seguir la presión para que se corten todas las relaciones, no solo porque es un imperativo moral, sino porque es una obligación legal, como estableció la corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024, que dijo que no puede haber relaciones comerciales ni relaciones económicas que puedan contribuir a a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que está cometiendo Israel”, ha manifestado el portavoz del BDS.

El ataque a la flotilla

Este martes, uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, ha denunciado que ha sufrido un ataque por un dron, según confirmaron tripulantes de la embarcación. Jorge Ramos ha agradecido el trabajo de la flotilla, ha aludido a su “despedida muy emotiva y masiva en Barcelona” y ha afirmado que las organizaciones trabajan “estrechamente” con la coordinación global de la flotilla.

“Hay que decir, además, que este ataque se ha producido en Túnez y contra un barco de bandera portuguesa, lo que significa que Israel ya ha atacado a dos países más; Israel es la mayor amenaza para la paz mundial”, ha denunciado el portavoz del BDS. Es decir, que la movilización va más allá de la defensa del pueblo palestino: “nos manifestamos también ante la terrible posibilidad de que Israel pueda desencadenar una conflagración mundial”.

Durante la concentración, se ha leído asimismo el comunicado oficial de la flotilla ante el ataque. “El barco fue golpeado por lo que se sospecha que es un dron”, destaca el comunicado, que indica asimismo que los pasajeros y tripulación están “a salvo”. “Los actos de intimidación no nos disuadirán de nuestra misión pacífica de romper el asedio de Gaza”, han continuado. Esa misión “continuará con determinación” porque la flotilla, concluyen, “solo es una herramienta para seguir poniendo el foco en Gaza, en Palestina”.