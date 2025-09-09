Las Corts evita coincidir el Debate de Política General con los 11 meses de la dana

Esta vez el pleno no tendrá que alargarse hasta rozar la medianoche para evitar coincidir con el día 29. Lo que ocurrió con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025 en mayo no sucederá con el Debate de Política General, el evento que marca el inicio del curso parlamentario, uno de los debates más importantes del año y que este 2025 será entre los días 23 y 25 de septiembre, la semana previa a la conmemoración de los 11 meses de la dana.

La junta de síndics ha aprobado este martes el calendario parlamentario con la fecha del Debate de Política General, similar al Debate del Estado de la Nación que se lleva a cabo en el Congreso, como la primera gran cita del curso. Será la penúltima semana de septiembre con el martes 23 como el día principal, cuando el 'president' Carlos Mazón hará su intervención explicando la situación de la Comunitat Valenciana y los retos para los próximos meses y recibirá después la réplica de los portavoces del resto de grupos.

La cita tendrá 24 horas de descanso, el miércoles, en la que los partidos presentarán las diferentes propuestas de resolución, medidas concretas que se deberán debatir y votar el día siguiente, el jueves 25 de septiembre. En esta ya se conoce una, la que presentará Compromís que, tal y como ha avanzado su síndic Joan Baldoví, será para pedir la dimisión del 'president'. "Nuestra primera propuesta será exigirle de una vez por todas presentar su dimisión, un president mentiroso, irresponsable y que abandona a su gente no merece seguir", ha explicado.

La variabilidad de días para celebrar este debate es amplia. Por ejemplo, en 2022, el último del Botànic fue el 27 y 29 de septiembre mientras que el año pasado, el primero de Mazón en el Consell (en 2023 no hubo por la sesión de investidura), fue el 18 y 20 de septiembre. Una equiparación sería que fuera la semana que viene, cuando había propuesto el PSPV, que ha criticado que PP y Vox (quiene han apoyado el calendario definitivo) hayan apostado por hacerlo el 23 y el 25 de septiembre para alejar el debate de las informaciones sobre la carta de Maribel Vilaplana.

Calendario "condicionado"

"Ha cambiado los esquemas del PP, quieren poner tierra de poner medio", ha explicado el síndic de los socialistas, José Muñoz, quien ha afeado a los 'populares' de "condicionar" todo el calendario con la dana y sus citas clave. Entre los ejemplos, ha citado que PP y Vox han evitado poner plenos la semana del 29 de octubre y la siguiente. "Qué casualidad que en el único momento en el que hay mayor diferencia de celebración de plenos, tres semanas que en la práctica serán cuatro, es justo en el 29-O", ha señalado.

El Debate de Política General será el regreso de la actividad ordinaria del parlamento valenciano tras el parón del verano, solo interrumpido por una Diputación Permanente donde compareció el conseller de Emergencias para hablar de los incendios y para que se aprobaran dos decretos ley. Este debate supondrá también la vuelta del 'president' de la Generalitat a la cámara autonómica tras su última intervención en el pleno, el 4 de julio, del que habrán pasado 82 días.