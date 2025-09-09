Se derrumba parte de una vivenda habitada en Macastre afectada por la dana

Los efectos de la dana siguen teniendo consecuencias casi 10 meses después de la barrancada del 29 de octubre. El último incidente se ha producido en la localidad de Macastre, donde se ha registrado el derrumbe parcial de una vivienda habitada en la mañana de este martes, como han confirmado a Levante-EMV fuentes municipales. El inmueble se encuentra ubicado en la zona de la Cuerna, cercano a la CV-425 que condujo el agua de la dana hacia el diseminado

El incidente se ha producido alrededor de las 10 de la mañana de este martes, cuando la familia se encontraba dentro de la vivienda. La parte afectada por el derrumbe ha sido el tejado de las habitaciones. "Se acababan de despertar hacía un rato", explica el alcalde Vicente Monto, quien asegura que ha sido "un milagro que no haya ocurrido nada más grave". "Tenemos que dar gracias porque no ha habido heridos -, prosigue-. Al final, se acababan de levantar cuando se ha producido el derrumbe de la pared en las habitaciones.

Imágenes del interior de la vivienda derrumbada en Macastre / L-EMV

Acciones municipales

A los pocos minutos de producirse el derrumbe, el primer edil se ha acercado a la vivienda, acompañado por el arquitecto municipal, para revisar el estado de la vivienda. Debido al riesgo de derrumbe del inmueble, el consistorio está gestionando las labores para apuntalarla con un constructor. Asimismo, el ayuntamiento ya trabaja para buscar una alternativa habitacional para la familia. "Vamos a ver si podemos recurrir a las líneas estatales para poder ayudarles", ha explicado.

Desde la barrancada, es el primer incidente en una vivienda "seriamente afectada por la dana" en la localidad de la Hoya de Buñol. Hubo un caso anterior, pero se trataba de una vivienda ilegal junto al río Magro, uno de los cauces protagonistas de la fatídica tarde del 29 de octubre.