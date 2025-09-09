Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado el Plan Especial de Inundaciones por alertas meteorológicas por lluvias y tormentas en un nivel naranja.

Ante esta situación, los ayuntamientos de Alicante, Benidorm, Elche, Santa Pola, Crevillent, Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Albatera, Dolores, Bigastro, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, El Campello y Aigües han tomado la decisión de suspender este martes, 9 de septiembre, las clases en los colegios e institutos. Tampoco habrá actividad lectiva en la Escuela Permanente de Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Uned (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

También la Universidad CEU Cardenal Herrera suspende toda actividad presencial en el campus de Elche, tanto para el PDI como para el PAS. La docencia de carácter teórico y la actividad laboral se realizarán online. Se suspenden las prácticas previstas para esa fecha. La previsión es que el próximo miércoles, 10 de septiembre, se retome la normalidad.

Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado la suspensión este martes de las clases en los colegios del término municipal, así como el cierre de los parques y jardines y del castillo de Santa Bárbara ante la alerta naranja por riesgo de lluvias establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana (CCECV).

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), presidido por el alcalde Luis Barcala, también ha acordado la colocación de bandera roja y la consiguiente prohibición del baño en las playas del municipio, así como la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales y el cierre de los centros sociales, comunitarios y de mayores.

Al mismo tiempo, la concejalía de Bienestar Social abrirá este martes de 12 a 22 horas el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) para las personas sin hogar y la brigada de Parques y Jardines llevará a cabo una revisión específica de los grandes ejemplares de árboles en las zonas verdes para evitar posibles desprendimientos ante el riesgo de fuertes vientos que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de tormentas, que pueden ser de granizo, y aparato eléctrico.

“La prudencia y la seguridad deben prevalecer en estas situaciones y la posibilidad de evitar el riesgo para las personas justifica todas estas medidas”, ha explicado Barcala tras la reunión esta tarde del lunes del Cecopal, que ya se había constituido a las 13.15 para hacer un seguimiento de la evolución meteorológica y activar el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones nivel 1.

Todos los servicios de Emergencias del Ayuntamiento (Policía Local, Bomberos y Protección Civil) han activado el protocolo de seguridad ante esta alerta naranja por lluvias y la brigada de Parques y Jardines ha comenzado esta tarde del lunes a precintar las zonas verdes para impedir el acceso a las mismas como medida preventiva.

La alerta naranja establecida por la Aemet para el municipio de Alicante se concentra entre las 12 y las 22 horas de este martes, por lo que el Ayuntamiento hace una llamada a la prudencia para evitar desplazamientos innecesarios o actividades al aire libre en los tramos de mayor riesgo de precipitaciones, al tiempo que recomienda seguir la evolución de la situación meteorológica a través de medios oficiales y contrastados.

Elx

El Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) de Elx presidido por el alcalde, Pablo Ruz, el secretario general del Ayuntamiento, Antonio Izquierdo y los Tenientes de Alcalde de Familia, Servicios Públicos y Educación, Aurora Rodil, Claudio Guilabert y María Bonmatí, además del coordinador de emergencias, Jesús Andréu, Protección Civil y funcionarios del área de Educación, determina ante la alerta naranja por lluvias y tormentas establecida por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la suspensión de la actividad docente en todo el municipio de todos los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional (FP), tanto públicos, privados y concertados, además de las actividades extraescolares al aire libre. Tampoco habrá mercadillo.

El Campello

Por su parte, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, en un decreto, deja constancia de que los fenómenos meteorológicos previstos "pueden provocar un aumento en el riesgo para las infraestructuras y la seguridad de la población", por lo que es preciso tomar precauciones hasta la finalización del nivel de alerta.

Por ello, ha ordenado los cierres de los siguientes espacios e instalaciones municipales: parques públicos, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas. Asimismo, ha suspendido las actividades en la Casa de Cultura, biblioteca municipal y Centro Social y las clases en los centros educativos.

El alcalde de El Campello recomienda a los responsables de los servicios municipales que den instrucciones al personal a su cargo para que hagan uso, si procede, de la prestación del servicio mediante teletrabajo.

Para el resto de trabajadores, si existen dificultades de desplazamiento, pide que lo comuniquen a su responsable para recibir las correspondientes instrucciones.

Por último, lanza una serie de recomendaciones a la población:

Mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada en los canales oficiales. Pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.

en los canales oficiales. Pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno. Abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad al aire libre, incluido las playas, así como cualquier desplazamiento durante el tiempo que esté activo el aviso.

En caso de necesitar algún tipo de asistencia, recuerda a la ciudadanía que debe llamar al teléfono 112.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento, fijado precisamente este martes y con la aprobación de los presupuestos municipales en el orden del día, se mantiene.

Más municipios se suman a la suspensión de clases

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido a este martes la alerta naranja a toda la provincia de Alicante, donde se esperan lluvias que pueden dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora, aunque en el litoral norte de la provincia pueden ser de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A lo largo de la tarde y esta noche los ayuntamientos de Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Albatera, Dolores, Bigastro, Santa Pola, Crevillent, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig y Aigües también han ido anunciando que suspendían las clases este martes por la alerta meteorológica. El mercado de Orihuela también queda suspendido este martes.