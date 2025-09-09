El diputado de las Corts en la Flotilla informa tras el ataque de Israel

"Acaban de atentar en un puerto protegido, no en aguas internacionales como solía hacer Israel, poniendo en riesgo la seguridad de la gente que vigilaba el barco". Es el mensaje que colgó esta madrugada el diputado de Compromís, Juan Bordera, desde Túnez donde una de las embarcaciones que componen la Flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria sufrió un ataque de un dron y que dejó daños materiales en uno de los barcos, pero sin víctimas humanas.

El parlamentario de las Corts dio testimonio a través de las redes sociales del ataque que acababan de sufrir en el puerto de Túnez donde la Global Sumud había parado a repostar. Horas antes, Bordera había conectado con la protesta de la Unió de Periodistes en València contra el asesinato de informadores en la Franja por el Día Internacional del Periodista. "Tenemos las expectativas altas y la esperanza de conseguir cosas, aunque sabemos que nos enfrentamos a un gobierno genocida", señaló en su intervención por vídeo.