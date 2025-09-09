La C. Valenciana se sitúa entre las 6 autonomías con menor gasto social aunque destina un 50 % más que 2009

La Generalitat Valenciana gastaba 2.296 euros por habitante en políticas sociales -educación, sanidad y servicios sociales- en 2009. 15 años después, ese presupuesto se ha incrementado hasta los 3.334 euros por habitante -la subida es de 1.038 euros en 15 años y se destina un 52,1 % más que entonces-, pero aún así la autonomía se sitúa entre las seis que menos gastan en estos tres apartados clave del Estado del Bienestar, según el informe "La inversión social por comunidades" elaborado por la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

Solo tienen menos presupuesto por habitante Baleares (3.302), Murcia (3.259), Andalucía (3.158), Cataluña (2.940) y Madrid (2.702) -estas tres últimas las que mayor peso población tienen junto a la valenciana-, pero el gasto de la Comunitat Valenciana supera ligeramente el de la media nacional, que se queda en 3.227,1 euros por habitante. Navarra, la autonomía con mayor inversión en estas políticas, destina 4.500 euros, un 34 % que la Generalitat Valenciana.

La mayor diferencia entre autonomías se ha producido en los últimos cinco años analizados por el informe, en el periodo entre 2019 y 2024, en el cual el incremento en gasto social ha sido de 638,8 euros por parte de la Generalitat; está entre las cinco que menos crece. De hecho, las conclusiones del informe define como "muy desigual" la evolución entre comunidades autónomas.

A la cola en gasto social

Pese a situarse por encima de la media nacional, el gasto social solo representó el 57,5 % del presupuesto autonómico en el ejercicio 2024. Esto lo sitúa por debajo de la media nacional, fijada en el 59,1 %, y como la cuarta peor autonomía en este apartado. Solo es menor el porcentaje en Baleares (54,6 %), Cataluña (49,3 %) y Navarra (47,6 %). En el lado contrario, se sitúa Murcia, que destina el 64,7 % de sus cuentas anuales.

El porcentaje crece hasta un 60,15 % en 2025, según los presupuestos aprobados por las Corts Valencianes en el primer semestre. Para este año, el gasto social asciende a 19.590 millones de euros. El president Carlos Mazón y el Consell defendieron durante su presentación que son las cuentas "más sociales" de la historia de la Comunitat Valenciana. Cabe recordar que las políticas sociales se llevaron un 75,45 % del peso de los presupuestos autonómicos en el año 2013, por lo que aunque se gasta más en números totales que antes, su porcentaje en el presupuesto ha caído de forma destacada en la última década.

El gasto social en la Comunitat Valenciana y su evolución desde 2007. / ADGSS

Aprobado en educación, suspenso en sanidad

Uno de los apartados más negativos se registra en el ámbito sanitario. La Generalitat solo destina 1.623 euros por habitante, ligeramente inferior a la media nacional (1.717 €) y muy por debajo de los 2.318 destinados por su homólogo asturiano; es la autonomía con mayor gasto sanitario. Solo gastan menos Murcia (1.602), Cataluña (1.457) y Madrid (1.415). La evolución en el último lustro ha sido ínfima, con un incremento de solo 149 euros por habitante desde 2019. Es este ámbito el que más lastra la posición de la Comunitat Valenciana en el ranking autonómico establecido en el informe.

En contraposición, la autonomía destaca en el ámbito educativo al situarse entre las cinco con mayor desembolso. Destina 1.255 euros por habitante y la financiación representa el 21,6 % del presupuesto total. La media nacional es de 1.126 euros por ciudadano. Esta buena posición de la autonomía valenciana se debe a que es la tercera comunidad con un mayor incremento en el último lustro; destina 1.934 millones de euros más que hace cinco años.

En cuanto al gasto en servicios sociales, la Generalitat ha incrementado un 62,7 % su presupuesto en el último lustro, con un aumento de 914 millones de euros en el presupuesto. En el desglose del desembolso por habitante, la valenciana es la sexta autonomía donde más crece, con una media de 161,8 euros por habitante, por encima de la media nacional (140,7) y muy por encima de los 42,3 euros que ha crecido en Aragón, región en última posición en este apartado.